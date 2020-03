Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","shortLead":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","id":"20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258103f-ea83-4018-99fa-27066d3fa908","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 21:03","title":"Merkel: Zárjanak be a templomok, mecsetek és zsinagógák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt mondták, hogy alábecsülték a járványt.","shortLead":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt...","id":"20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ce3710-52a7-4c5f-8011-78d0ac0574dd","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","timestamp":"2020. március. 16. 12:14","title":"Olaszok a karanténból: mit lett volna jó tudni már tíz nappal ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte bűnösségét. ","shortLead":"A nő beismerte bűnösségét. ","id":"20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ab7ff-36b7-4670-a74f-c3ff8d9e24f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","timestamp":"2020. március. 16. 18:10","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség egy nőre, aki megölte két újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes intézkedéseit igyekszik segíteni.","shortLead":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal...","id":"20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299c90ef-c77a-4a43-b478-700059c39a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 12:03","title":"Ömlik a pénz a Facebookon a koronavírus-járvány elleni összefogásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]