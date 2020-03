Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13de540-7525-4309-87b1-f899701c1661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy ismert személyeket, művészeket kérjenek fel márkanagykövetnek. Az egyre népszerűbb OnePlus sem tesz másként, és küszöbön álló csúcsmodelljét egy ismert színész kezében kapták lencsevégre.","shortLead":"Megszokott dolog, hogy ismert személyeket, művészeket kérjenek fel márkanagykövetnek. Az egyre népszerűbb OnePlus sem...","id":"20200317_robert_downey_jr_markanagykovet_oneplus_8_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13de540-7525-4309-87b1-f899701c1661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cdc03a-d157-4017-bb92-ab80189cbba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_robert_downey_jr_markanagykovet_oneplus_8_pro","timestamp":"2020. március. 17. 09:33","title":"Robert Downey Jr. kezében fotózták le a még meg sem jelent OnePlus 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb55a1-2322-4484-96d4-8ef7c6c052e4","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Fizikailag nem fáj, nem betegség, mégis nehéz kibírni. A magányról van szó, amely riasztó tendenciát mutatva egyre több korosztályt érint. Még akkor is, amikor a technikai fejlődés talán legnagyobb forradalmát éljük épp át, s aminek köszönhetően a világ különböző pontjain élő emberek is kapcsolatba léphetnének. ","shortLead":"Fizikailag nem fáj, nem betegség, mégis nehéz kibírni. A magányról van szó, amely riasztó tendenciát mutatva egyre több...","id":"20200317_magany_pszichologus_elmaganyosodas_sandoraniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cffb55a1-2322-4484-96d4-8ef7c6c052e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d979428-cf95-40f0-a5e1-c7e2996e3c94","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200317_magany_pszichologus_elmaganyosodas_sandoraniko","timestamp":"2020. március. 17. 07:30","title":"Ne becsüljük le a magányt, inkább tegyünk ellene!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sokan próbálnak kijutni Magyarországról.","shortLead":"Nagyon sokan próbálnak kijutni Magyarországról.","id":"20200318_torlodas_Hegyeshalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564dcba3-f4a4-4f62-b334-c3e99794c43b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_torlodas_Hegyeshalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:26","title":"Tíz kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál – de most elhagyni akarják az országot sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","id":"20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce51fe79-a9ba-49e7-ae6b-67f7586dda4c","keywords":null,"link":"/sport/20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 13:45","title":"2021 nyarára halasztotta el az UEFA az Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1987 óta nem volt ekkora szakadás.","shortLead":"1987 óta nem volt ekkora szakadás.","id":"20200316_tozsde_koronavirus_dow_jones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22152a16-e6d1-443b-946b-787937a1ffdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_tozsde_koronavirus_dow_jones","timestamp":"2020. március. 16. 22:15","title":"Újabb meredek zuhanás az amerikai tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","shortLead":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","id":"20200317_TV2_musor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec672a-66ae-49d0-8a6e-e2b3ebd4fe11","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_TV2_musor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"A TV2 műsorait is érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva -, a forintot is ledöntötte a lábáról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva...","id":"20200316_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d837152f-3ec8-42c0-a5a8-22fa41d6b407","keywords":null,"link":"/360/20200316_Radar360este","timestamp":"2020. március. 16. 17:30","title":"Radar360: Lezárások és bezárások itthon, vakcinapróba Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában egy átmatricázott Galaxy Foldot adott el a vásárlóknak.","shortLead":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában...","id":"20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ccc57e-4f2b-4bf9-8135-b023ded58538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","timestamp":"2020. március. 16. 15:03","title":"Csúnyán megvezette a világot Escobar testvére az összehajtható \"telefonjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]