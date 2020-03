Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York nyugdíjas orvosoktól kér segítséget, az állam kórházainak akár felárral is vásárolnának lélegeztetőgépeket és más orvosi eszközöket.","shortLead":"New York nyugdíjas orvosoktól kér segítséget, az állam kórházainak akár felárral is vásárolnának lélegeztetőgépeket és...","id":"20200320_egyesult_allamok_koronavirus_4500_uj_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad87e5-14c8-484e-a2d2-d253b49aae3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_egyesult_allamok_koronavirus_4500_uj_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 18:29","title":"Egy nap alatt 4500 új fertőzött az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","shortLead":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","id":"20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dbb8c-0578-4939-a21c-91ea5e9f8101","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","timestamp":"2020. március. 20. 14:28","title":"Csődbe vitte a német Vapianót a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","shortLead":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","id":"20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9860-cd7a-4d1d-b1ed-161026303408","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","timestamp":"2020. március. 19. 21:09","title":"Orbán az akciócsoportok vezetőivel tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa42430-685a-4b5f-bffa-81ac55c6422b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a biztonsági és a karbantartást végző személyzet maradhat.","shortLead":"Csak a biztonsági és a karbantartást végző személyzet maradhat.","id":"20200320_Az_osszes_szallodat_bezarjak_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa42430-685a-4b5f-bffa-81ac55c6422b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e36e4f-b690-4073-bde3-b18a38b05fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Az_osszes_szallodat_bezarjak_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 20. 05:44","title":"Az összes szállodát bezárják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1eb6-1fce-47df-adc3-b0ca778da9de","keywords":null,"link":"/360/20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","timestamp":"2020. március. 19. 18:30","title":"Bojár Gábor a Home office-ban: \"Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","shortLead":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97ac3a5-e643-4b7f-8791-ce67838de35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 20. 18:44","title":"627 ember halt meg egyetlen nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]