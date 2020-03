Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","shortLead":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430d124-8802-488d-bded-782e481c89a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","timestamp":"2020. március. 20. 17:06","title":"Újbuda rendelt 50 ezer szájmaszkot, de a 17 millió forintnyi adóra szívesen nemet mondana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit kormány. ","shortLead":"Az orvosok mellett a kórházi ápolókat is visszahívják, és a végzős orvostanhallgatók segítségére is számít a brit...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75ca888-cbbd-4bb4-a3f6-06e87f3de591","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_nyugdij_orvos_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 18:05","title":"Több tízezer nyugdíjas orvost hívnak munkába Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","shortLead":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","id":"20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a483258-af01-41ce-9ba3-bb9a82df836f","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 21. 13:11","title":"Több járatát is törli a Wizz Air a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megjelentek a házi karantén szabályai, hiány van lázcsillapítóból a patikákban, rengeteg a halott Olaszországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megjelentek a házi karantén szabályai, hiány van lázcsillapítóból a patikákban, rengeteg a halott Olaszországban...","id":"20200320_Radar360_A_penzugyminiszter_szerint_annyi_az_evnek_kijarasi_tilalom_Szloveniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2603af3c-bce3-48df-9633-f7af0943b85c","keywords":null,"link":"/360/20200320_Radar360_A_penzugyminiszter_szerint_annyi_az_evnek_kijarasi_tilalom_Szloveniaban","timestamp":"2020. március. 20. 08:05","title":"Radar360: A pénzügyminiszter szerint annyi az évnek, kijárási tilalom Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül ketten otthon gyógyulhatnak, a többieket kórházban ápolják. ","shortLead":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9efc5-edcd-41b5-a014-c599b4212888","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 20. 12:48","title":"Újabb koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudják, mi kapott lángra.","shortLead":"Nem tudják, mi kapott lángra.","id":"20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6a9d6-2916-409f-954b-3b96276ffb35","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","timestamp":"2020. március. 21. 13:03","title":"Hat ember halt meg egy lakástűzben Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]