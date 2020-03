Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","shortLead":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","id":"20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61805f6d-c4b5-4dc3-a3fe-a98461c4a64a","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 21. 08:27","title":"Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó maszkszállítmányt.","shortLead":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó...","id":"20200321_NAV_maszk_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e312a2-d989-43c6-b037-82a1f41328b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_NAV_maszk_csehorszag","timestamp":"2020. március. 21. 15:23","title":"NAV: nem foglaltak le maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. 