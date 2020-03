Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298f3fe-2b4b-41c2-9904-16e600100d1f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményben már egy külön COVID-19-osztályt is kialakítottak. \r

","shortLead":"Az intézményben már egy külön COVID-19-osztályt is kialakítottak. \r

","id":"20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_katonasag_sator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298f3fe-2b4b-41c2-9904-16e600100d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46ebad-fd7f-4d3e-9a62-bfa9d0d7e7ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_katonasag_sator","timestamp":"2020. március. 26. 16:04","title":"Katonai sátrat építettek a Heim Pál kórháznál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig 226-ra nőtt Magyarországon. Egy új rendelet szerint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít a kormány egészségügyi eszközök vásárlására.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig...","id":"20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be195fb-a46e-4578-9663-e901aea022fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 25. 07:35","title":"Már 226 fertőzött van Magyarországon, 15 milliárdot ad a kormány eszközökre – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","shortLead":"Nem, az alkohol még mindig nem gyógyítja a betegséget, de hasznos lehet.","id":"20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce48ee-176d-4e73-a211-fb3c317cff94","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_Smirnoff_a_Becks_es_a_Jager_gyartoja_is_beszallt_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. március. 25. 20:10","title":"A Smirnoff, a Beck's és a Jäger gyártója is beszállt koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült a netre.","shortLead":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült...","id":"20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5152aa08-3090-4da4-b157-169f3e208c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","timestamp":"2020. március. 26. 20:03","title":"Kiszivárogtak az új OnePlus csúcstelefonok specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","shortLead":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","id":"20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4193be-a0a6-4bc4-8d6d-d34a2c238351","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","timestamp":"2020. március. 25. 10:59","title":"360 millió eurót bukik naponta a BMW, a Volkswagen és a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","shortLead":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","id":"20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7634d93-af46-4272-8709-237e503d21c5","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","timestamp":"2020. március. 25. 08:16","title":"Greta Thunberg elkaphatta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","shortLead":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","id":"20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8cbd13-02dd-41cc-a144-330f3dd13aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","timestamp":"2020. március. 25. 17:01","title":"3,3 milliárd forintos autót rendelt magának Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880 milliót kap az állatkert fejlesztésére.","shortLead":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880...","id":"20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed3bcb5-3ab1-490b-8145-9aad9d33d89d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","timestamp":"2020. március. 26. 12:27","title":"Hétszázmillió állami adóforint megy egy egyházi iskola vívótermére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]