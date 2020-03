Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","id":"20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1031c1-614c-47d8-a76a-a84a75f7eacc","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","timestamp":"2020. március. 27. 07:35","title":"Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy Buddy Guy bluesestje. Mindez Austinból.","shortLead":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy...","id":"20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876a56b-72ce-434b-8e6b-d31963cf8660","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","timestamp":"2020. március. 26. 10:13","title":"Billie Eilish, Arctic Monkeys, Norah Jones – elérhetővé vált több tucat A listás koncert a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de sokszor hallhattuk, hogy ezután érkezik a tömeges megbetegedések időszaka. De honnan fogjuk tudni, ha már a következő szintnél járunk, és egyáltalán, mikorra fulladhat ki a járvány? Erről beszéltünk szakemberekkel.\r

","shortLead":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de...","id":"20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2c0c5-2fee-4ced-b969-da05c7233023","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 20:00","title":"Miből fogjuk tudni, hogy már tömeges a járvány Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó folyamatosan fejleszti a szoftverét, melynek köszönhetően szépen lassan egyre közelebb kerülünk a valódi önvezetéshez.","shortLead":"Az amerikai gyártó folyamatosan fejleszti a szoftverét, melynek köszönhetően szépen lassan egyre közelebb kerülünk...","id":"20200327_video_a_tesla_model_3_mar_magatol_lefekez_a_piros_lampanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b600286-7e9d-4d84-92d8-6302e4866229","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_video_a_tesla_model_3_mar_magatol_lefekez_a_piros_lampanal","timestamp":"2020. március. 27. 09:21","title":"Videó: A Tesla Model 3 már magától lefékez a piros lámpánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fejér megyei Velence polgármestere azután rendelte ezt el, hogy a szomszédos Gárdony egyik patikájának dolgozói megfertőződtek.","shortLead":"A Fejér megyei Velence polgármestere azután rendelte ezt el, hogy a szomszédos Gárdony egyik patikájának dolgozói...","id":"20200325_fejer_megye_velence_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2cba75-68fb-43d3-88c5-c640454c7ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_fejer_megye_velence_maszk","timestamp":"2020. március. 25. 16:13","title":"Egy magyar településen már csak maszkban lehet boltba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített most egy kínai férfi saját gyermekének a koronavírus miatt.","shortLead":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített...","id":"20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e4763-5686-4403-9381-4e826a41cda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 18:03","title":"Szürreális “páncélt” épített egy kínai férfi, hogy megvédje gyermekét a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]