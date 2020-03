Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni a járványt.","shortLead":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni...","id":"20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76799bd-64f5-46b9-9e38-ce86834ed993","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","timestamp":"2020. március. 28. 21:25","title":"Bill Gates szerint le kéne zárni az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","shortLead":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","id":"20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574971d9-1bca-4357-985c-dbc27b41ee68","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. március. 27. 20:58","title":"Felépült egy 95 éves svájci nő a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már osztják is.","shortLead":"Már osztják is.","id":"20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a56609-e2e1-4e53-b97a-ae37d364a2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","timestamp":"2020. március. 28. 14:48","title":"Tízezer üveg Béres Cseppet ajánlottak fel a kórházaknak, idősotthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Fiatal magyar fertőzöttek is vannak, újabb 800 halott Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti órákban bejelentette, hogy országa felfüggesztett minden külföldi légijáratot.","shortLead":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti...","id":"20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477e1ee-7378-44d0-bea8-115b7085842f","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 21:45","title":"Törökországban egy nap alatt kétezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","shortLead":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","id":"20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae36b-60f4-4bc0-821a-22b624f60cb2","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","timestamp":"2020. március. 28. 16:11","title":"\"Lesz még Magyar Köztársaság\" - ingyen elérhető a teljes Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]