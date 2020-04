Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dérczy Péter Az emlékezés útjai című esszéjével méltatja az írót abban a folyóiratban, amely Sándor István szellemi otthona.","shortLead":"Dérczy Péter Az emlékezés útjai című esszéjével méltatja az írót abban a folyóiratban, amely Sándor István szellemi...","id":"202013_folyoirat__sandor_ivan_90_derczy_peter_azemlekezes_utjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f58080-7b25-4348-a4cd-692a8476d655","keywords":null,"link":"/360/202013_folyoirat__sandor_ivan_90_derczy_peter_azemlekezes_utjai","timestamp":"2020. március. 31. 14:00","title":"A \"megkerülhetetlen\" Sándor Ivánt köszönti a Jelenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","shortLead":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","id":"20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc956160-201e-40d5-bfc5-3e1091f5c540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","timestamp":"2020. április. 01. 08:44","title":"Megnyílt a balassagyarmati határátkelő az ingázók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","shortLead":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","id":"20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdba3c2-f256-4ded-aa3c-40a4f358c80a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","timestamp":"2020. március. 31. 10:55","title":"Hatmilliárd forintért árulják a luxusjachtot, amin Mészáros Lőrinc is utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges...","id":"20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b405436-2945-4e75-b3e4-5648a97a13cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","timestamp":"2020. március. 31. 11:21","title":"A Toyota segítségével készül a percek alatt feltölthető villanyos BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más országokéhoz képest kicsi, de célzott és megfontolt lesz. Az intézkedések nagy része április közepén, május elején léphet életbe, amikor remélhetőleg már az ország újranyitása lesz terítéken. Az csak évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt-e a hatékony megoldás.","shortLead":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más...","id":"20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f92e84-911a-4cf9-839f-ab253c51c43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 01. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy Orbánéknak van igazuk, és nem kell ész nélkül szórni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról dolgozik tovább.","shortLead":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról...","id":"20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1112f5-1362-441b-bae3-8c4ccfbd3c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","timestamp":"2020. április. 01. 21:17","title":"Koronavírusos a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]