81 éves korában szívbetegség miatt elhunyt Bill Withers, amerikai énekes-dalszerző. A halálhírt családja közleményben jelentette be.

Withers írta többek között a Lean on Me, a Lovely Day és az Ain't no Sunshine című számokat, három Grammy-díjat nyert, 2015-ben pedig felvették a Rock and Roll Hírességek Csarnoka legendái közé.

81 éves korában szívbetegség miatt elhunyt Bill Withers, amerikai énekes-dalszerző. A halálhírt családja közleményben jelentette be - írja a Guardian.

Withers írta többek között a Lean on Me, a Lovely Day és az Ain't no Sunshine című számokat. Három Grammy-díjat nyert, 2015-ben pedig felvették a Rock and Roll Hírességek Csarnoka legendái közé.

Cikkünk frissül.