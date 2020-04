Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cdf6350-f11a-4024-9eb2-09956f18020d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával működő kicsiny szenzort fejlesztettek izraeli tudósok az új koronavírus okozta Covid-19 korai diagnózisára, egy másik izraeli kutatócsoport a kórházi szobák gyors fertőtlenítésére dolgozott ki új, UV-sugárzáson alapuló módszert.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával működő kicsiny szenzort fejlesztettek izraeli tudósok az új koronavírus okozta Covid-19...","id":"20200402_koronavirus_teszt_fertozottseg_kimutatasa_leheletbol_mesterseges_intelligencia_technion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf6350-f11a-4024-9eb2-09956f18020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b885b0-8d61-413b-8710-41de9fffbb2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_koronavirus_teszt_fertozottseg_kimutatasa_leheletbol_mesterseges_intelligencia_technion","timestamp":"2020. április. 02. 08:03","title":"Még az első tünetek előtt, leheletből kimutathatja a koronavírust egy izraeli szenzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbee92f-a085-4319-8f2f-729775e22fca","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Pál Zsuzsanna Rebeka telefonnal készült, korábban Facebookon publikált képeiből nyílt, nem virtuális kiállítása elégedett tenyérdörzsölésre késztetheti a fotóesztétákat, a művészetszociológusokat, a kommunikációkutatókat vagy a genderelméleti szakembereket. Az utóbbi évek globális kultúráját mi sem jellemzi jobban, mint a végletekig demokratizálódott kommunikációművészet. ","shortLead":"Pál Zsuzsanna Rebeka telefonnal készült, korábban Facebookon publikált képeiből nyílt, nem virtuális kiállítása...","id":"20200403_Motherflaneuse_talalatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbee92f-a085-4319-8f2f-729775e22fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b2fc4d-8ee9-4cf4-8bbe-1303dc9686be","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200403_Motherflaneuse_talalatai","timestamp":"2020. április. 03. 16:04","title":"Mother-flaneuse találatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213e2dbf-5424-43df-a2cb-5d256e49ffce","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Európa kétségtelenül a koronavírus-járvány gócpontjává vált, a kontinens országai azonban eltérő ütemben vezettek be intézkedéseket a vírus terjedésének lassításáért. Magyarország reakciója csak akkor számít gyorsnak, ha azt az első haláleset idejéhez viszonyítjuk.","shortLead":"Európa kétségtelenül a koronavírus-járvány gócpontjává vált, a kontinens országai azonban eltérő ütemben vezettek be...","id":"20200403_Ennyi_ido_alatt_reagalt_Europa_a_koronavirusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213e2dbf-5424-43df-a2cb-5d256e49ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94e89d1-2a72-4cda-9a5b-921c4459945b","keywords":null,"link":"/360/20200403_Ennyi_ido_alatt_reagalt_Europa_a_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 03. 15:00","title":"Verseny a vírussal: nem ott óvták meg a legtöbb embert, ahol gyorsabban léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","shortLead":"Márciusban a forgalmuk kétharmadát elveszítették a könyvesboltok.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e38d8bb-14e1-4c00-b1c7-fc85d97347c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b517e7a-7d72-4e1c-af45-ef95c01cdea6","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_koronavirus_jarvany_konyvkiadas","timestamp":"2020. április. 02. 12:24","title":"Drámai helyzetben a magyar könyvszakma a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. ","shortLead":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás...","id":"20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba67b392-80d0-4d69-b6a9-c11cf2db7169","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 06:30","title":"Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","shortLead":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","id":"20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05dc2dc-1cb0-4530-a553-ea648bf22263","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 20:13","title":"Később lehet meg Trump kihívója a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben meghatározza, ki milyen feltételekkel élheti tovább az életét. Ám a kormány még gondolkodik, és a jelek szerint az ostor a legkiszolgáltatottabb munkavállalókon csattanhat.","shortLead":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben...","id":"20200402_Turesproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a8043-aa0a-4a5a-bf3a-be772df8e4b5","keywords":null,"link":"/360/20200402_Turesproba","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Orbán belengetett programjára várunk, százezreket tehet tönkre a késlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]