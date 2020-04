Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik a gépjárműadó-bevételeket, akkor mindenről az államnak kell gondoskodnia. ","shortLead":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik...","id":"20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a401a8f-b061-4a7c-9926-32b600695a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","timestamp":"2020. április. 04. 13:22","title":"Ha a kormány elveszi a gépjárműadót, akkor egy fillér nélkül maradhat sok település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső portált.","shortLead":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van...","id":"20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695b0ad-a9cf-40ed-9918-44cc4db87208","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 16:50","title":"Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány az ő megrendeléseiket, így a bevételüket is lenullázta. Az eddigi kormányzati csomagokból azonban rendre kimaradtak. Ebből pedig Ildikó szerint nagy baj lesz – egy csőd szélére sodródott kisvállalkozó története.","shortLead":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány...","id":"20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7d16d-c68e-40b1-bdca-735056643b6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 03. 15:27","title":"\"Én szeretnék tisztességesen adózni, de most nem megy\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége a koronavírus-járványnak. Abban pedig, hogy hazánk hogyan vészeli át a járványt, a szakemberhiány mértéke lesz a döntő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége...","id":"20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aaf6fd-10e0-4deb-9228-bec59ea409d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Lénárd Rita a Fülkében: Kizsigerelt állapotban találta a koronavírus az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tettest elfogták.","shortLead":"A tettest elfogták.","id":"20200404_Tobb_embert_halalra_keselt_egy_tamado_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32dd1ee-7ae6-4e51-800f-6f5194adb19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Tobb_embert_halalra_keselt_egy_tamado_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 13:46","title":"Több embert halálra késelt egy támadó Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3","c_author":"MTI/DPA","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak a hatóságok, a hasonló balesetek pedig az elavult infrastruktúra miatt gyakoriak.","shortLead":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak...","id":"20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e36a622-d9c3-4928-a4da-2e1425b08e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","timestamp":"2020. április. 05. 08:26","title":"Gázrobbanás történt egy orosz lakóházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]