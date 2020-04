A Media1 figyelt fel arra, hogy az elmúlt hónapokban az általa vezetett Sláger Reggelben hétfő reggel már nem volt hallható Jáksó László. Jáksó a lap kérdésére megerősítette, hogy megszűnt közte és a Sláger FM között a munkakapcsolat, és nemcsak a műsorvezetői, de a kreatívigazgatói feladatkört sem tölti már be. A rádióval kötött titoktartási szerződésre hivatkozva azonban ennél többet nem mondott a történtekről.

A terveit firtató kérdésre annyit mondott: „Eddig is elvoltam, vidám voltam, ezután is az leszek, és ők is. Eddig is mindenki nagyon szeretett mindenkit, és most is.”

Jáksó László három évvel ezelőtt, 2017 márciusában csatlakozott a Sláger FM-hez, rá két hónapra nevezték ki kreatívigazgatónak. Idén januártól vezette a rádió reggeli műsorát.

