Persze a Beatles valójában nem egy, és nem is egymást követő két napon szűnt meg, egy folyamat vezetett az 1970. tavaszán már csak névleg létező zenekar megszűnéséhez. Már korábban is felfeslett az együttes működésének szövete – egy ideje már csak névlegesnek volt tekinthető a sorvezetőt jelentő Lennon-McCartney-formula és -partnerség, sőt, az 1968-as White Albumon bizonyos dalokat már nem is a klasszikus leosztásban vett fel a zenekar, hanem egyikük-másikuk külön munkájaként, kvázi-szólódalként.

Személyes feszültségek, kreatív nézetkülönbségek és kiégés vezettek ide, meg számos kisebb-nagyobb ok, többek között, hogy Brian Epstein menedzser 1967-as halála óta nem volt olyan a zenekaron kívüálló ember, aki irányba tartotta volna a "banda szekerét", összességében pedig talán az, hogy Lennon és McCartney (és persze ne felejtsük ki az ugyancsak kreatív szerző George Harrisont) személyisége és ambíciója egészen egyszerűen szétfeszítette a zenekar adta kereteket.

Az 1970. április 9-én postázott közlemény nem szólt direktben a zenekar megszűnéséről, nagyrészt McCartney első, cím nélküli szólólemezéről adott hírt, de volt benne két elég fontos kérdés/válasz: “Are you planning a new album or single with the Beatles?” “No.” “Do you foresee a time when Lennon-McCartney becomes an active songwriting partnership again?” “No.”. Azaz, hogy tervez-e új Beatles-dalt vagy -lemezt, és hogy látja-e, hogy a közeljövőben a Lennon-McCartney együttműködés újra aktívvá válhat. Nem és nem.

Az eltávolodást mi sem jelezi jobban, hogy zenekari fotók az előző évben, 1969. augusztusában készültek utoljára a négy zenészről, de hogy tovább bonyolítsuk, a zenekar utolsó előttinek felvett utolsó lemeze, a talán legkevésbé sikerült Beatles-album, a Let It Be egy hónappal később, 1970. májusában jelent meg (az utolsóként felvett kitűnő Abbey Road 1969. őszén, itt írtunk róla). A zenekar jogi megszűnése 1970. decemberében kezdődött meg, amikor McCartney benyújtotta a vonatkozó papírokat – viszont a jogi hercehurcák egészen 1974. decemberéig húzódtak.

A legelképesztőbb az egészben, hogy ebben a pillanatban, mármint 1970. áprilisában, amikor már ott volt egy komplett életmű az asztalon, még a négyes legidősebb tagja, Ringo Starr sem volt 30, és egy összesen nyolc éves történet volt a négy zenész háta mögött. Ezek után persze már semmi sem úgy volt nem csak a zenében, de általában a kultúrában is, mint annak előtte.