[{"available":true,"c_guid":"839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","shortLead":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","id":"20200412_Stirling_Moss_halal_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56056c5-38cd-4fa6-9bde-d6be0923b987","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Stirling_Moss_halal_auto","timestamp":"2020. április. 12. 13:46","title":"Meghalt Stirling Moss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat mozgatják.","shortLead":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat...","id":"202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f82d50-d12a-47cb-884c-d30105198503","keywords":null,"link":"/360/202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","timestamp":"2020. április. 12. 15:00","title":"Másfél millió forintos vagyont \"egyszerűsítettek\" Mészáros Lőrinc jó ismerősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó fedélzetén, s ezzel 550-re emelkedett a hajón talált pozitív esetek száma - közölte az amerikai haditengerészet a weboldalán szombaton.","shortLead":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó...","id":"20200412_koronavirus_hadihajo_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ccbc6-d94f-44b5-9393-ee85c4752822","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_hadihajo_usa","timestamp":"2020. április. 12. 08:36","title":"Már 550 koronavírusos beteg van a botrány övezte amerikai hadihajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el hamarosan. ","shortLead":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el...","id":"20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6d516e-c405-4196-ac16-fe1ef40996c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","timestamp":"2020. április. 13. 08:34","title":"A koronavírus elleni harcra fordítják a limitált szériás Porsche árát, amilyet Lewandowski is vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb intézkedéseket az országot irányító Koreai Munkapárt politikai bizottsága - jelentette az állami média vasárnap.","shortLead":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb...","id":"20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9352b-3b52-4479-a943-00f1442d90a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","timestamp":"2020. április. 12. 09:50","title":"Senki sem tudja, mi történik Észak-Koreában, ők azt mondják \"csúcsszínvonalú lépéseket\" tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint karácsonykor, de megváltoztak az igények: immár a kertészkedési eszközök is pörögnek, a fotós eszközökre viszont nincs akkora kereslet. A tévéeladásoknak viszont betehet, hogy elmarad a foci-Eb.","shortLead":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint...","id":"20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c229-3447-4f50-b2c7-436a1faeca19","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","timestamp":"2020. április. 12. 11:00","title":"Csak a fényképezőgép nem fogy - karácsonyi forgalom az elektronikai boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]