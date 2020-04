Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200414_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e0b80c-ab25-4e9d-a78c-4c1437a6f738","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 14. 06:57","title":"Újabb 13 beteg halt bele a koronavírus-járványba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett - derült ki Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból.","shortLead":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2...","id":"20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39a180-547e-4f1b-b137-2b5201868382","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 16:33","title":"Ötezer új fertőzötett regisztráltak Törökországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken a kulturális és művészeti élet szereplői olvasnak fel számukra fontos Esterházy-szövegrészleteket.","shortLead":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken...","id":"202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114e6bfe-d622-464d-a42f-ca5eaec0715a","keywords":null,"link":"/360/202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","timestamp":"2020. április. 13. 14:30","title":"Esterházy-örökség: szállóigévé vált mondataival emlékeznek a magyar irodalom \"iránytűjére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és a többi olajikitermelő nemzet között, amely megállíthatja az olajár hetek óta tartó látványos zuhanását.","shortLead":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és...","id":"20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7277d8-8fc4-41e3-ab44-ab7504738ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","timestamp":"2020. április. 12. 20:47","title":"Megszületett a nagy olajkitermelés-csökkentési alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült otthon a gitár, dob, zongora, de a túlélésben leginkább az segít, hogy a mára koncentrál - \"Nincs holnap, nincs jövő. Ma van.\" Nagy változásokat indít el a trauma, sokan fordulnak majd a spiritualitás felé - véli Balázs.","shortLead":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült...","id":"20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fe559c-68a9-451a-976f-6ee16db6cb4a","keywords":null,"link":"/360/20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 12. 17:30","title":"Sebestyén Balázs a Home office-ban: \"100-200 millió ember elkezd másképp gondolkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b84d1ae-ea34-483e-b04a-d359f8940e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PinePhone korábbi változatát még operációs rendszer nélkül szállították, a mostani verzióra viszont már felkerült az Ubuntu Touch, azonban nem csupán ez változott.","shortLead":"A PinePhone korábbi változatát még operációs rendszer nélkül szállították, a mostani verzióra viszont már felkerült...","id":"20200413_pinephone_ubports_community_edition_limitalt_szerias_linuxos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b84d1ae-ea34-483e-b04a-d359f8940e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0424de9e-750f-4411-8a22-450c461aa0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_pinephone_ubports_community_edition_limitalt_szerias_linuxos_telefon","timestamp":"2020. április. 13. 10:03","title":"Különleges telefont szeretne? Megérkezett a linuxos PinePhone, abból is a limitált kiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet megmentése. Nem lesz könnyű számítás.","shortLead":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet...","id":"20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ceb48-c3c5-4755-87f5-50884cbaf428","keywords":null,"link":"/360/20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","timestamp":"2020. április. 13. 08:15","title":"Senkit sem kapcsolhatnak le a lélegeztetőgépről azért, mert valakinek az életét többre taksálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]