Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Minden rabnak joga van ahhoz, hogy a fogvatartási körülmények elleni panaszát érdemben elbírálják – mondta ki a veszélyhelyzethez illő új formában, személyes összejövetel nélkül működő Alkotmánybíróság Juhász Imre vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Minden rabnak joga van ahhoz, hogy a fogvatartási körülmények elleni panaszát érdemben elbírálják – mondta ki...","id":"20200410_fogvatartott_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580eb9f0-af12-498e-bac2-18a27e0ccc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_fogvatartott_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 10. 14:42","title":"Egy fogvatartott javára döntött az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"kkv","description":"Az Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá néven felturbózott Növekedési Hitelprogramja kibővült igénybevételi lehetőséggel és meghosszabbított futamidővel lesz elérhető 2020. április 20-át követően. Az MNB a bankoknak nyújtott 4 százalékos kamattámogatással koronázta meg a programot, aminek köszönhetően az eddig köztudatban lévő fix 2,5 százalékos kamatszintnél is kedvezőbb árazáson tudnak majd a cégek hitelhez jutni. Mik a program feltételei? Kik, milyen hitelcélokra vehetik igénybe, és egyáltalán hol lehet majd hozzájutni? Erre ad válaszokat a Bankmonitor.hu összefoglalója.","shortLead":"Az Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá néven felturbózott Növekedési Hitelprogramja kibővült igénybevételi lehetőséggel és...","id":"20200409_Mit_nyujt_a_cegeknek_az_MNB_uj_szuperhitele_az_NHP_Hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcd7248-7647-4362-bc08-ccadf00af51e","keywords":null,"link":"/kkv/20200409_Mit_nyujt_a_cegeknek_az_MNB_uj_szuperhitele_az_NHP_Hajra","timestamp":"2020. április. 10. 07:50","title":"Mit nyújt a cégeknek az MNB új szuperhitele, az NHP Hajrá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241337c2-57cd-402b-8f1a-da0897788bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","shortLead":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","id":"20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d87ec-0ff4-4470-8072-50d892fd2739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","timestamp":"2020. április. 09. 12:51","title":"Milliárdokkal támogatja egy új balatoni luxushotel építését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán nyomozók akcióztak a településen.","shortLead":"Szerdán nyomozók akcióztak a településen.","id":"20200410_Battonyan_kellett_felvenni_a_harcot_az_alhirekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90ab5b5-991f-49ca-a9c7-955b857edba6","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Battonyan_kellett_felvenni_a_harcot_az_alhirekkel","timestamp":"2020. április. 10. 08:36","title":"Battonyán kellett felvenni a harcot az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ca587f-9c91-461d-83f9-2f76598d848e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni. Szerinte az újságíró szakma nem szolidáris egymással, a színházi viszont igen. A gazdasági szereplőktől pedig komoly változást vár, egy másfajta kapitalizmusról való gondolkodást tartana fontosnak. ","shortLead":"A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni...","id":"20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ca587f-9c91-461d-83f9-2f76598d848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271fa2ca-f003-4ca0-a1bc-224e5ecfc048","keywords":null,"link":"/360/20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Veiszer Alinda a Home office-ban: \"Mi a szerepünk, mikor az élet megtartása az első?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke a hvg.hu-nak azt mondta, az irány jó, de további válságkezelési intézkedések kellenek. Finomítanának a bérkiegészítésen, és az álláskeresési járadék összegét, illetve folyósítási idejét is növelnék. ","shortLead":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke...","id":"20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d538b-2a62-4bbe-a74e-9ae3c2d0e839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","timestamp":"2020. április. 09. 14:00","title":"Újabb részletek derültek ki a kormány által kitalált bérpótlékról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]