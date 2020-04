Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti céljára, vagyis a tuberkulózis megelőzésére használják a vakcinát.","shortLead":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti...","id":"20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa414a47-5ab1-4537-bbd5-9d5a7036cd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 14. 10:11","title":"WHO: Nincs bizonyíték arra, hogy a BCG-oltás megóvná az embereket a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","shortLead":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","id":"20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec760d2a-1231-4ea0-ac3d-154d1c99a208","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","timestamp":"2020. április. 14. 14:09","title":"Lehet, hogy ennyi volt idén a nemzetközi foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől elkülönülve élni. Egy szerdai ingyenes online előadáson ez utóbbi kerül terítékre, megannyi kérdéssel és válasszal.","shortLead":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől...","id":"20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518e2119-f984-46d1-aa87-382d2f598815","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 07:23","title":"Ingyenes előadás: miért érzik egyesek szabadságnak, mások pedig börtönnek a karantént?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cb568b-ca85-432a-a4cd-40b879957edf","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","timestamp":"2020. április. 15. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Mindennapi gyűlölnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","shortLead":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","id":"20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653137c-4550-4881-9213-52a866b4589e","keywords":null,"link":"/sport/20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","timestamp":"2020. április. 14. 15:07","title":"Beperli a magyar szövetséget a kirúgott kézikapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen jótékony célra.","shortLead":"Természetesen jótékony célra.","id":"20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edb0347-812e-4aa0-a63c-5340db073001","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 14. 09:27","title":"Jane Fonda melegítőruhákat árul a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]