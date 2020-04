Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál. A biztonsági problémák azonban megtörhetik a szárnyalást.","shortLead":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál...","id":"202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f837b121-bc3f-4c78-91d9-c059394332da","keywords":null,"link":"/360/202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","timestamp":"2020. április. 14. 16:45","title":"Hatalmas bukás fenyegeti a Zoom pillanatok alatt dollármilliárdossá lett alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy a gyerekkel együtt tanulva kényszerülünk az íróasztal mellé. Összegyűjtöttünk pár tanácsot, melyekkel megelőzhető, hogy a #maradjotthon kampány érzékelhető nyomot hagyjon az egészségünkben. ","shortLead":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy...","id":"proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dfecd-0374-4f82-a7d7-8658a42f4591","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","timestamp":"2020. április. 14. 07:30","title":"5 tipp otthonra, hogy elkerüljük az aranyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója hangsúlyozta: az új koronavírus okozta COVID-19 betegség tízszer halálosabb, mint a 2009-es világméretű influenzajárványért felelős kórokozó.","shortLead":"A szervezet főigazgatója hangsúlyozta: az új koronavírus okozta COVID-19 betegség tízszer halálosabb, mint a 2009-es...","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozasok_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffed7ba-56ec-4f3f-89a6-4d3edce56981","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozasok_who","timestamp":"2020. április. 13. 22:08","title":"WHO: Csak óvatosan a korlátozások feloldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és védelmi felszerelések finanszírozását segíti elő.\r

","shortLead":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és...","id":"20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e6352d-e973-4288-a150-a26aa7671d27","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","timestamp":"2020. április. 14. 17:12","title":"Komoly összeggel támogatja az egészségügyi ágazatokat Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3d0c37-5705-4f89-be18-4ad6ff0040de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a lángokat. ","shortLead":"A tűzoltók eloltották a lángokat. ","id":"20200413_Kigyulladt_egy_epulet_a_VI_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f3d0c37-5705-4f89-be18-4ad6ff0040de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13738e7d-be8e-44d2-a88e-a4acff7eec5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Kigyulladt_egy_epulet_a_VI_keruletben","timestamp":"2020. április. 13. 20:12","title":"Kigyulladt egy épület a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]