Hetvenhárom éves korában elhunyt a Munkácsy Mihály-díjas és Pulitzer-emlékdíjas grafikus, Tettamanti Béla - közölte a Klubrádió honlapja.

A művész hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. Tettamanti az 1970-es évek elejétől publikált és állított ki szatirikus rajzokat. 1981-től rendszeresen készített könyvillusztrációkat, könyvborítókat és meserajzokat. 1982-1990 között az Új Tükör grafikusa és illusztrátor szerkesztője volt. 1990-ben az I. budapesti nemzetközi karikatúrafesztivál rendezője volt. 1990-1991 között a Pesti Hírlap grafikusaként dolgozott. 1991-1992 között az Európa című hírmagazin illusztrátor-szerkesztője volt, de publikált a Népszabadságban, a 168 Órában és a Vasárnapi Hírekben is.

© Reviczky Zsolt

Tettamanti Béla 2017-ben interjút adott a 168 Órának, ebben pályájának indulásáról elmondta, először restaurátor szakra jelentkezett, de végül nem vették fel – így kezdett el rajzolni.

"Édesapám bányamérnök volt, több nyelven beszélt, nagyon szerette az irodalmat, hatalmas könyvtára volt otthon, tele művészettörténeti könyvekkel is. Ezeket bújtam gyerekkoromban éjjel-nappal, s a klasszikusok műveiből tanultam meg, mi is a grafika. Sokáig eszembe sem jutott, hogy magam is rajzoljak. Művészettörténész akartam lenni, majd érettségi után restaurátor szakra jelentkeztem, de nem vettek föl. Huszonhárom évesen valahogy mégis „rámozdult” a kezem a rajzolásra. Lényegében mindent autodidakta módon tanultam rengeteg kemény gyakorlással. Óriási szerencsém volt, mert amikor elkezdték az első rajzaimat itt-ott publikálni, Frank János művészettörténész, aki az Élet és Irodalomnak írt kritikákat, felfigyelt rám. Ő ajánlott be az ÉS-be."

Tettamanti Béla a Koksz képzőművészeti műhely alapító tagja, elnöke volt.