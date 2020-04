Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél. Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is 2020. április. 15. 20:31

Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki válságkezelő akciótervet azoknak a gyerekeknek a támogatására, akik hátrányos helyzetükből fakadóan kimaradnak a digitális távoktatásból. Levelet kapott Maruzsa Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezetektől 2020. április. 15. 16:13

Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt. Nem kíméli a válság a kiskereskedelmet, a kistelepülések boltjai bezárhatnak 2020. április. 16. 10:40

A szociális ágazat dolgozói március eleje óta ostromolják a kormányt, hogy gondoskodjon a védőfelszerelésekről az intézményekben, ellenkező esetben katasztrófák történnek. Jelenleg az idősotthonokban a legelterjedtebb a koronavírus járvány, az idős áldozatok mellett a nővérek körében is 15-20 százalékos a fertőzöttség. Perre készülnek az ápolók, ha nem kapnak veszélyességi pótlékot 2020. április. 17. 08:40

A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. Közel 1000 Nm-t tud ez az új dízel Audi SQ7 2020. április. 17. 09:41

A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért gyorsítósáv is, mondta Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója a HVG-nek adott interjúban. A koronavírus elleni szer megtalálásában komoly időnyereséget jelent a kutatók együttműködése 2020. április. 15. 18:20

Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza" 2020. április. 16. 14:55

A katalán temetkezési vállalatok adatai viszont azt mutatják, hogy jóval többen vesztették életüket a járványban.

","shortLead":"A katalán temetkezési vállalatok adatai viszont azt mutatják, hogy jóval többen vesztették életüket a járványban.\r

19 ezer felett van a halálos áldozatok száma Spanyolországban 2020. április. 16. 16:45