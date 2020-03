Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200321_Vasarnap_havazhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131bcc2-4bea-4c70-9eec-596bbeac5a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Vasarnap_havazhat","timestamp":"2020. március. 21. 09:35","title":"Vasárnap havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus terjedésével. ","shortLead":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus...","id":"20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fbbded-4080-4dd2-b4bb-e0b6905f7084","keywords":null,"link":"/360/20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 19. 20:30","title":"Van, aki az utolsó lencsekonzervért is megküzd, és van, aki nem érti, mennyire súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína, Olaszország, Irán és Spanyolország vezetik a listát.","shortLead":"Kína, Olaszország, Irán és Spanyolország vezetik a listát.","id":"20200320_244_ezer_felett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbee99d-c8aa-4305-a015-85218a11c6ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_244_ezer_felett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 20. 07:28","title":"244 ezer felett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","id":"20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ab4c8-8a60-4b2d-8660-d67ba1ed247c","keywords":null,"link":"/elet/20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:18","title":"A sziámi ikreket szétválasztó orvoscsapat hazaért és a koronavírus elleni küzdelemben segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","shortLead":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","id":"20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d572d90-547d-4674-9eea-608d074d61e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","timestamp":"2020. március. 20. 10:09","title":"Látványosan erősödik a forint, 348-ig visszament az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni a vállalkozások terheit az állam. ","shortLead":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f4256f-090a-475d-85db-7dfd1de39c77","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","timestamp":"2020. március. 20. 12:06","title":"Koronavírus-válság: Magyarország alaposan lemaradt a kkv-k megsegítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]