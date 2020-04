„Arra kérjük a diákokat és családjaikat, ne hagyják szó nélkül a jogsérelmeket, és tegyenek panaszt a kormánynál, az Ombudsmannál és/vagy az Oktatási Jogok Biztosánál az érettségi tervezett lebonyolításának módja miatt” – szólít fel közleményében a szülői szervezet.

„Az érettségiző diákok most a felnőtt társadalom ellentmondásos üzenetével szembesülnek: hetek óta az otthonmaradás, a távolságtartás, a szociális érintkezések minimalizálása a követendő és elvárt felelős viselkedés, most mégis azt várja el tőlük a kormányzat, hogy több napon keresztül sorozatosan megszegjék mindezt – ezzel azt demonstrálja a társadalom, hogy a vészhelyzet idején született szigorú szabályok követése igény szerint szabadon felfüggeszthető. Ugyanakkor az érettségiző tanulókat olyan morális dilemma elé is állítja a kormányzati szabályozás, amiben nehéz felelős döntést hozni: miközben pontosan érzékelik, hogy az érettségi szükséges feltétel egyéni boldogulásukhoz, a vizsgán történő részvétellel saját és közvetlen hozzátartozóik egészségét kockáztatják, ami óriási lelki teher számukra egy olyan helyzetben, ahol a társadalom a maximális teljesítményt várja el tőlük” – írják.

A szabályozás szerintük számos kérdést vet fel. Egyrészt a távoktatás keretében nem minden tanulónak volt egyformán lehetősége hatékonyan felkészülni az érettségire. A rendkívüli válsághelyzet súlyos hátrányba hozott sok tanulót, az állam most mégis ugyanolyan írásbeli érettségivel kívánja mérni a tudásukat, mintha nem egy válsághelyzet mindennapjaiban élne az ország. Eközben maga az oktatási rendszer sem volt felkészülve a sebtében kitalált és bevezetett távoktatásra, nem mérte fel annak hatékonyságát, hiányosságait sem.

Sok tanulónál nyilvánvalóan nehézséget, stresszt okozott maga a kialakult járványhelyzet is. A diákokra óriási mentális teher nehezedett, kiszakítva a kortárs közösségből, a támogató pedagógiai segítségből, gyakran a létbizonytalansággal küszködő családi háttérrel nem lehet elvárni teljes értékű felkészülést sem.

A problémák másik része a járvány által okozott egészségügyi kockázat. Korábban a köznevelési államtitkár azt jelezte, hogy a vizsgákat akkor lehet megtartani, ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Az elmúlt időszakban a kormányzat is egyre fokozottabban figyelmeztet arra, hogy a megbetegedések száma jelentősen nőhet, a miniszterelnök szakemberekre hivatkozva épp az érettségi kezdetét megelőző napra várja a járvány tetőzését! „Mindezek után megmagyarázhatatlan, mire alapozva lehet az írásbeli érettségi megtartását mégis biztonságosnak ítélni? Fontos, hogy a kormány tegye nyilvánossá annak a döntésnek az indoklását, ami több százezer embert közvetlenül is érint, diákok, pedagógusok, iskolai technikai dolgozók, szülők és nagyszülők egészsége, akár az élete is múlhat rajta.”

A szervezet szerint még a legjobb szándék és szervezettség ellenére is fennáll a veszély a megfertőződésre az írásbeli érettségi alatt, hiszen a tanulók órákon keresztül egy légtérben tartózkodnak, ahol a védőfelszerelés viselése nem előírás. Ezen túl a tömegközlekedés során is terjeszthetik a járványt, illetve megfertőződhetnek maguk is. Ezen kívül a tanulók egy része hatósági karantén alatt lehet a vizsga időpontjában, ők nem kaptak módot arra, hogy az érettségit letegyék, így a felsőoktatásban tanulmányaikat nem tudják folytatni.

A Szülői Hang szerint még mindig lenne lehetőség minimalizálni a felmerülő kockázatokat. Arra kérik a kormányt, hogy éljen az alábbi lehetőségekkel:

Több vizsgaidőpont biztosításával a tanulók lehetőséget kapnának arra, hogy akkor vizsgázhassanak le, amikor a járvány már várhatóan alábbhagyott (például augusztusban), de még nem maradnának le az egyetemi felvételiről. A későbbi időpont lehetőséget adna a további felkészülésre is, ezzel elősegítve az esélyegyenlőséget ott, ahol a távoktatás nehézségei, vagy a családi háttér hátrányt okozott. Különösen fontos lenne a későbbi időpont azoknak, akik hatósági karanténban vannak, vagy gyaníthatóan megfertőződtek.

A kormányzat részben mentességet biztosíthatna az írásbeli érettségi vizsga alól a különleges helyzetre való tekintettel, és a tanuló korábbi érdemjegyei alapján adhatna megajánlott érettségi jegyet. Ilyen esetek lehetnek például azok a tárgyak, amelyek nem számítanak az egyetemi felvételihez. De még a felvételi tárgyak esetében is a legjobb tanulókat korábbi jegyei alapján mentesíteni lehetne az érettségi alól. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenteni lehetne a vizsgaesemények számát, a járvány terjedésének esélyét.

Indokolt lenne a szokásosnál több tanulót felvenni a felsőoktatásba az igények és lehetőségek függvényében, ezáltal csökkenne az érettségi szelektáló szerepe és nem szorulnának ki azok, akik a járvány által támasztott nehézségek miatt hátrányba kerültek.