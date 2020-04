Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező kialakulásának történetét, illetve árnyalni ezeknek a piachoz és a különböző hatalmi mezőkhöz fűződő ambivalens viszonyát. A szöveg második részében a magyarországi művészeti rendszer néhány főbb jellemzőjének ismertetése után javaslatot szeretnék tenni egy szolidaritáselvű kortárs művészeti szervezet létrehozatalára, ami ugyan távolról sem jelentene megoldást a művészeti rendszerbe kódolt összes problémára, de talán fontos lépés lehet a nagyobb mértékű szolidaritás irányába.



","shortLead":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező...","id":"20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7db4d6a-b6d9-4aa4-b3fa-0986bf4ac0e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","timestamp":"2020. április. 21. 10:45","title":"Kortárs Művészeti Alap – Pozícióharc helyett szolidaritás - Második rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek szerint csökkenteni is kell azokat. ","shortLead":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek...","id":"20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6f0d3-e5bb-4384-b458-8fe498a4b61f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","timestamp":"2020. április. 20. 11:21","title":"Koronavírus és akciós kenyér: ezekre hivatkoznak a lefülelt brit gyorshajtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat átvészelni a koronavírus gazdasági hatásait. ","shortLead":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és...","id":"20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bc50fc-b42a-4eb7-b7e3-a30a8a4cbd8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","timestamp":"2020. április. 20. 12:09","title":"Mától elérhető a hazai kkv-k számára a jegybank új hitele, az NHP Hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem kutatói, akiknek tanulmánya először támasztja alá konkrét adatokkal a feltételezett kapcsolatot.","shortLead":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki...","id":"20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed7764d-c204-437a-aed4-bcc548a89fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","timestamp":"2020. április. 21. 09:33","title":"Először sikerült kimutatni: a légszennyezettség miatt halálosabb lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki Facebook-oldal követőinek száma hétfőn átlépte az egymilliót, és ezt a kormányfő a jelek szerint kizárólag a koronavírus-járvány ügyes felhasználásának köszönheti.","shortLead":"A miniszterelnöki Facebook-oldal követőinek száma hétfőn átlépte az egymilliót, és ezt a kormányfő a jelek szerint...","id":"20200420_orban_facebook_millio_oldal_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf0e69-3923-451d-b6b2-89ea00867e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_orban_facebook_millio_oldal_kommunikacio","timestamp":"2020. április. 20. 13:35","title":"Orbán százezerszám hajtja a követőket Facebook-oldalára veszélyhelyzeti kommunikációjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A WHO szerint félő, hogy újra elszabadul a járvány az afrikai országban.","shortLead":"A WHO szerint félő, hogy újra elszabadul a járvány az afrikai országban.","id":"20200420_ebola_fertozes_kongo_klinika_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9c23-8746-432c-b6e2-3031107ef0a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_ebola_fertozes_kongo_klinika_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 05:13","title":"Megszökött egy ebolafertőzött Kongóban egy klinikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]