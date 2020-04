Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

A szervezők kitartanak a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál eredeti dátuma mellett, így az szeptember 2-án kezdődik a Lidón és szeptember 12-én ér véget. A fesztivál ugyanakkor a megszokottnál jóval hangsúlyosabb digitális programmal jelentkezik. A biztonsági előírások között szerepel majd a sebészi maszk viselése és a kötelező távolságtartás. Barbera elmondta, hogy kisebb közönséggel, kevesebb amerikai sztárvendéggel rendezik meg a mustrát, és valószínűleg az akkreditációk száma is kevesebb lesz. Mivel - főleg a tengerentúlról - az alkotók és színészek nem tudják elkísérni a filmjeiket, online sajtókonferenciákat terveznek.

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy a közönség és újságírók számára idén szeptemberben is megrendezik a vörösszőnyeges bevonulásokat, az újságíróknak pedig továbbra is lehetősége lesz a személyes interjúk elkészítésére. Barbera arról is beszélt, hogy idén nagyobb hangsúlyt kapnak az olasz filmek, hiszen ezek alkotói és sztárjai könnyebben tudnak részt venni a fesztiválon, de arra készülnek, hogy sok európai filmes és színész is jelen lesz.

Barbera lehetségesnek tartja a koronavírus-járvány miatt elmaradt cannes-i filmfesztivállal való együttműködést is. Bár egyelőre konkrétumokról nem tárgyalnak, úgy látja, az együttműködés a példátlanul nehéz helyzetbe került filmes közösségen belüli szolidaritás kimutatásának formája lehet, és túllép a Velence és Cannes közötti bármiféle versengésen – idézi őt a Variety.com.

A velencei filmfesztivál szervezői januárban jelentették be, hogy a nemzetközi zsűri elnöke idén Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz.