[{"available":true,"c_guid":"c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra leforgása alatt több millióan töltötték le az ausztrál kormány által kínált, önkéntes használaton alapuló alkalmazást, mellyel nyomon követhető a koronavírus terjedése.","shortLead":"Néhány óra leforgása alatt több millióan töltötték le az ausztrál kormány által kínált, önkéntes használaton alapuló...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_kontakt_ausztralia_megfigyeles_nyomon_kovetes_covidsafe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a899e5-fbf8-482b-a5fa-7d6af455b16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_kontakt_ausztralia_megfigyeles_nyomon_kovetes_covidsafe","timestamp":"2020. április. 27. 09:33","title":"Koronavírus-járvány: milliószámra töltik a mobilos megfigyelő appot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","shortLead":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db3faa-8043-4205-907d-922589ece9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 27. 08:42","title":"A posta is kéri: használjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik nekik a kijárási korlátozások idején. Az emberek hálásak és bizalommal vannak az önkéntesek felé, van, aki már ragaszkodik is egyik-másik segítőhöz.","shortLead":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik...","id":"20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5ddfc-b715-42eb-8792-e6414d013f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"\"Kerestünk már hallókészülékbe elemet is\" – önkénteseket kísértünk el a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal születnek is az összeesküvés-elméletek, közöttük például az, hogy az 5G, az új generációs mobilhálózat a fertőzés felelőse. A Twitter saját eszközeivel lép fel az ilyesfajta hírekkel szemben.","shortLead":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal...","id":"20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418198db-3472-4ac9-8fa2-f2eaa5caaffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Letiltja az 5G-hez kapcsolódó, erőszakra buzdító összeesküvés-elméleteket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól – ígérte a miniszterelnök hétfőn. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy újra felpörgetnék a közmunkaprogramot, de ez sokkal több problémát okozna, mint 2010 után. A kormány próbálkozott az elmúlt években még szövetkezetek szervezésével is, sikertelenül.","shortLead":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor...","id":"20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127eb9c7-4418-442a-b2f7-3c6b79087318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","timestamp":"2020. április. 27. 17:30","title":"Nem lesz könnyű dolga a kormánynak, ha újra be akarja vetni a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]