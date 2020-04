Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"Június helyett augusztusban tartják meg a rendezvényt. ","id":"20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5efd9b6-2e14-453f-971e-369ba6890dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3373be-cd81-49bc-ae5e-1e85ca8f3afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_A_Kolorado_fesztivalt_is_elhalasztjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 14. 11:42","title":"A Kolorádó fesztivált is elhalasztják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","shortLead":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","id":"20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6ab34-5a46-41ce-85d9-6a8cfd9374c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","timestamp":"2020. április. 15. 08:40","title":"J. K. Rowling titokban visszavásárolta a házat, ahol gyermekkorát töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak, de az orosz autógyártók fokozatosan visszatérnek a normál kerékvágásba.","shortLead":"A korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak, de az orosz autógyártók fokozatosan visszatérnek a normál...","id":"20200415_ujrakezdodott_a_ladak_es_uazok_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea92c2-0de2-47fc-9537-e091aa67836b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_ujrakezdodott_a_ladak_es_uazok_gyartasa","timestamp":"2020. április. 15. 11:21","title":"Újrakezdődött a Ladák és UAZ-ok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kéthetes karantén alá helyeztek kedden Bulgáriában egy falut egy klinikáról megszökött koronavírussal fertőzött férfi miatt. ","shortLead":"Kéthetes karantén alá helyeztek kedden Bulgáriában egy falut egy klinikáról megszökött koronavírussal fertőzött férfi...","id":"20200414_karanten_falu_bulgaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8525f98-9528-4646-97f7-860703018d0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_karanten_falu_bulgaria","timestamp":"2020. április. 14. 21:55","title":"Karantén alá helyeztek egy egész falut Bulgáriában egy megszökött fertőzött miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom újabb életet követelt hétfőn az új koronavírus okozta betegség Magyarországon. Az Egyesült Államokban pedig 23 ezren haltak bele a járványba. Kövesse itt a COVID-19-járványról szóló legfontosabb híreket!","shortLead":"Tizenhárom újabb életet követelt hétfőn az új koronavírus okozta betegség Magyarországon. Az Egyesült Államokban pedig...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_percrol_percre_aprilis_14","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149240cd-4393-4527-99b0-934b46590764","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_jarvany_percrol_percre_aprilis_14","timestamp":"2020. április. 14. 07:35","title":"Már 122 áldozata van a járványnak Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568eec3-295b-49ba-8ceb-d275e68e12a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","timestamp":"2020. április. 15. 08:19","title":"A kormány tényleg elvenné a közalkalmazotti státuszt a kulturális szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","shortLead":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","id":"20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5095e85-b01d-4c62-9324-409bf76cccfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:03","title":"A McLaren csapatfőnöke szerint a vírus a \"beteg Forma-1 utolsó figyelmeztetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész, színigazgató azonban sokkal inkább aggódik azokért az idősekért, akik egyedül kénytelenek átvészelni ezt az időszakot.\r

\r

","shortLead":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész...","id":"20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475c3388-05ed-42a4-aff2-8ea438d745ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","timestamp":"2020. április. 15. 09:13","title":"Sas József: \"Száz évvel ezelőtt a színészt még a temető árkába temették, ahhoz képest most jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]