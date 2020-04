Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","shortLead":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","id":"20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ee7f43-e670-44af-8f5b-091dacc99e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","timestamp":"2020. április. 28. 13:32","title":"Dollármilliókat ad Soros György alapítványa e-töltőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","shortLead":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","id":"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993996ba-831d-476f-8c6f-b5186e55f167","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","timestamp":"2020. április. 27. 21:56","title":"Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív megoldásokat újabb és újabb akadályok nehezítik.","shortLead":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív...","id":"202017_apolatlanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2289c1c-9f7d-4487-8d5b-9afa2478c69c","keywords":null,"link":"/360/202017_apolatlanul","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ausztriának az ápolónőkön kívül 200 ezer ingázó kellene az ország működtetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt invesztált a projektbe, de azt mondják, így sem csalódottak.","shortLead":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt...","id":"20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d00bb6-78b5-4425-ae9d-94c8972ee110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 18:33","title":"10 nap alatt lefejlesztett egy új lélegeztetőgépet a Dyson, de mégsem kér belőle a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák tényleg csak pletykák.\r

","shortLead":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák...","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdaba28-a58f-4409-983d-f0a5e87a8fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","timestamp":"2020. április. 27. 11:45","title":"Kim Dzsong Un \"él és virul\" Dél-Korea szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki elveszítette az állását, csak 2 ezren minősülnek hivatalosan munkanélkülinek. Ráadásul az igazán rossz számok valószínűleg csak akkor jönnek, amikor már az áprilisi adatokat is közzéteszik.","shortLead":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki...","id":"20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54fb2d5-411a-4a52-9f5d-c127951d1b4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"56 ezer ember vesztette el az állását márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","shortLead":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","id":"20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d027bb-c490-45a4-b983-bdb9794d8ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 27. 11:10","title":"Tarantino színésze füleket vagdos otthon, a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]