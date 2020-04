Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe...","id":"20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5726ff1-0459-41a7-ae24-bb070ae2c09f","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 28. 18:01","title":"Lefújták a francia bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","shortLead":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","id":"20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497c2a3-7685-49a7-b9e1-71ec17d4a3bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","timestamp":"2020. április. 27. 16:45","title":"A legendás belga sörfőzdék jól alkalmazkodtak a válsághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e77f45-f0c3-436e-a773-29a10eb921ea","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Reagálás Matolcsy Györgyék nyilatkozatára.","shortLead":"Reagálás Matolcsy Györgyék nyilatkozatára.","id":"20200427_Csillag_Istvan_A_hitelesseg_vedelmeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e77f45-f0c3-436e-a773-29a10eb921ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d72542c-ed34-4b99-b1c4-1f33f28ba3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Csillag_Istvan_A_hitelesseg_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 27. 17:25","title":"Csillag István: A hitelesség védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. 