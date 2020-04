Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31f6ca5c-a059-4a8e-a363-7aa27af03cf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétliteres átlagfogyasztást ígér a plug-in Audi A6 Avant.","shortLead":"Kétliteres átlagfogyasztást ígér a plug-in Audi A6 Avant.","id":"20200428_Audi_A6_Avant_plugin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f6ca5c-a059-4a8e-a363-7aa27af03cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf3eff5-d704-43db-9b1d-c9c8670579d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Audi_A6_Avant_plugin","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Megjött az Audi A6 kombi zöld rendszámos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő COVID-19-pácienseken is segít. A kúrát alkalmazó francia orvosok már tájékoztatták a WHO-t a felfedezésről és a bizonyítékaikról.","shortLead":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő...","id":"20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0896-3358-49d2-a2f2-ba468b061163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","timestamp":"2020. április. 28. 17:03","title":"Működik egy ízületi betegségekre való gyógyszer a súlyos koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","shortLead":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","id":"20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dc4fe-8556-4f4e-ba31-de74a6fbaec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","timestamp":"2020. április. 27. 20:03","title":"Újabb értékes leletekre bukkantak a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel szórta a pénzt, szponzort viszont nem talált a város női kézilabdacsapatának.","shortLead":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel...","id":"20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97e0e8e-b80b-4989-b966-092013dc3622","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 11:08","title":"Borított a polgármester, új korszak jön az érdi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt invesztált a projektbe, de azt mondják, így sem csalódottak.","shortLead":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt...","id":"20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d00bb6-78b5-4425-ae9d-94c8972ee110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 18:33","title":"10 nap alatt lefejlesztett egy új lélegeztetőgépet a Dyson, de mégsem kér belőle a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]