Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","shortLead":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","id":"20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5f099d-b377-468c-add7-0c1dbfc09782","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","timestamp":"2020. május. 09. 21:29","title":"Életet mentettek a szerencsi járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc23615-fb83-465e-b6ed-fdc10cc4f788","keywords":null,"link":"/360/20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 10. 15:00","title":"Karanténvers VI. – Parti Nagy Lajos: ner-ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","id":"20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04d04a-2a07-467a-a720-8392246c68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2020. május. 11. 17:26","title":"Már 350 ember mondta el, hogyan hatott rájuk a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal több banki dolgozó folytathatja a munkát otthonról akkor is, amikor vége lesz majd a járványnak.","shortLead":"Sokkal több banki dolgozó folytathatja a munkát otthonról akkor is, amikor vége lesz majd a járványnak.","id":"20200510_bankok_home_office_jarvany_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa57a5ad-2ec8-4f28-9aee-8f1ed1099359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_bankok_home_office_jarvany_munka","timestamp":"2020. május. 10. 10:52","title":"Ha már átálltak a bankok a home office-ra, részben maradnának is úgy a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös könyvükre. A HVG 1990 júniusában, tőzsdeelnöki kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös...","id":"20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b679b18d-851f-4ac3-b051-8e6b3e81bde4","keywords":null,"link":"/360/20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","timestamp":"2020. május. 11. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Bokros Lajos: A társadalmi vagyon 20%-át az állampolgároknak lehetne juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta, hogy a parlamentben számonkérjék a román elnököt a magyarellenes mondatai miatt. A Momentum - amelynek képviselői egy EP-frakcióban ülnek az USR-esekkel - megdöbbent, és csak akkor hajlandó további együttműködésre, ha az USR magyarbarát politikát fog folytatni.","shortLead":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta...","id":"20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622ef85-43fc-4bda-82cb-a5f6d7a597bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","timestamp":"2020. május. 10. 11:59","title":"Fekete-Győr üzent a Momentum román szövetségeseinek: Semmilyen magyarellenesség nem elfogadható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten a következő számokkal lehetett nyerni: 30, 57, 58, 61, 86.","shortLead":"Ezen a héten a következő számokkal lehetett nyerni: 30, 57, 58, 61, 86.","id":"20200509_Ismet_kihuztak_az_otoslotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3fda48-37df-4df6-8123-81bb1e42bff5","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_kihuztak_az_otoslotto_szamait","timestamp":"2020. május. 09. 19:52","title":"Ismét kihúzták az ötöslottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]