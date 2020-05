Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mobil vécé szaga átjárta az egész szobát a beteg szerint, aki a fürdést is csak úgy tudta megoldani, hogy a kukába állva kancsóval öntötte magára a hideg vizet.","shortLead":"A mobil vécé szaga átjárta az egész szobát a beteg szerint, aki a fürdést is csak úgy tudta megoldani, hogy a kukába...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_koranyi_korhaz_izolacios_szoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ec8416-b00a-40cf-83d7-6ec4b6476f30","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_jarvany_koranyi_korhaz_izolacios_szoba","timestamp":"2020. május. 11. 12:45","title":"\"Az emberi méltóság megtiprása\" – rendes vécé sem volt a szobában, ahol napokig izoláltak egy koronavírus-gyanús nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","shortLead":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","id":"20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a7c5-409b-4463-81c6-3ad1551bceba","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","timestamp":"2020. május. 12. 14:46","title":"Meghibásodás miatt Ferihegyen landolt egy finn katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan bővíti okostelefonja egészségügyi szolgáltatásait. Mostanában állítólag a szívfunkciók figyeléséhez adna további réteget, hogy a telefon felismerje a pánikroham korai jeleit. Az Apple Watch nemsokára megmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel fiatalabb pályatársai.","shortLead":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel fiatalabb pályatársai. A magyar rapkulissza különösen sikeres figurájának új albuma, az Ösztönlény éppen akkor jelent meg, amikor a hirtelen véget érő telt házas bulikat felváltotta a hallgatás ideje. A magyar...","id":"202019__krubi_rapper__osztonlenysegrol_kibe_szolasrol__turelmi_zona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ab363b-ed5b-4ad8-983b-26c6def641fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9d96a7-19c7-4873-9867-43e0bdda2139","keywords":null,"link":"/360/202019__krubi_rapper__osztonlenysegrol_kibe_szolasrol__turelmi_zona","timestamp":"2020. május. 11. 11:00","title":"Krúbi: A szabadság sok szempontból jó, persze néha ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]