[{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","shortLead":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","id":"20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bdf211-aa71-41dd-8af3-f7b8d2547013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","timestamp":"2020. május. 19. 08:58","title":"Úgy tűnik, nem fertőz, akinek gyógyulása után is pozitív a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0203-03ad-470e-84a0-c7da3f605de2","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 07:20","title":"Öt újabb halálos áldozata van a járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta, milyen elektromos autót álmodott meg. ","shortLead":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta...","id":"20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af72c7f-c37f-4e6d-81ef-fec371401fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","timestamp":"2020. május. 18. 17:05","title":"Megmutatta a porszívókirály, milyen elektromos autót tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0058f82b-bf89-4438-8893-96a8754e0e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszer már eltolták az eseményt, és úgy volt, hogy tavasz helyett idén ősszel rendezik azt meg. A filmfesztivál szeptemberi megrendezése azonban továbbra is biztosnak tűnik. ","shortLead":"Egyszer már eltolták az eseményt, és úgy volt, hogy tavasz helyett idén ősszel rendezik azt meg. A filmfesztivál...","id":"20200518_Megsem_tartjak_meg_iden_a_Velencei_Epiteszeti_Biennalet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0058f82b-bf89-4438-8893-96a8754e0e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c14ddc-7140-4615-a0a2-58fadecd2a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200518_Megsem_tartjak_meg_iden_a_Velencei_Epiteszeti_Biennalet","timestamp":"2020. május. 18. 17:16","title":"Mégsem tartják meg idén a Velencei Építészeti Biennálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]