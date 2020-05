Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"Lakatos Júlia","category":"360","description":"Hányféle demokrácia van? Demokratikus-e Orbán Viktor rendszere? Miért nem “bír” az Unió Magyarországgal? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat elemzésében a Méltányosság Politikaelemző Központ nemzetközi igazgatója.\r

\r

\r

","shortLead":"Hányféle demokrácia van? Demokratikus-e Orbán Viktor rendszere? Miért nem “bír” az Unió Magyarországgal? Egyebek...","id":"20200527_Lakatos_Julia_liberalis_illiberalis_demokracia_orban_viktor_europai_unio_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775551d-a6b1-4685-a599-714c5c138091","keywords":null,"link":"/360/20200527_Lakatos_Julia_liberalis_illiberalis_demokracia_orban_viktor_europai_unio_","timestamp":"2020. május. 27. 07:00","title":"Lakatos Júlia: Unió kontra Fidesz, avagy a demokráciáról szóló diskurzus csapdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","shortLead":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","id":"20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54415a83-44e2-4d6d-96a4-f73e2079957e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","timestamp":"2020. május. 27. 08:33","title":"Álomfunkció jött az Apple laptopjaihoz, segít megvédeni az akkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a kutatók sem értik, miért veszít erejéből a földi mágneses tér, de az anomália szemmel látható.","shortLead":"Még a kutatók sem értik, miért veszít erejéből a földi mágneses tér, de az anomália szemmel látható.","id":"20200527_magneses_mezo_europai_urugynokseg_esa_del_amerika_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82bd49-db6a-4c60-923a-75bc72d4177e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_magneses_mezo_europai_urugynokseg_esa_del_amerika_afrika","timestamp":"2020. május. 27. 17:03","title":"Látványosan gyengül a Föld mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","shortLead":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","id":"20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2057ffe-9e61-4dd6-8e99-8bc30cfa5dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 26. 13:58","title":"Riasztást és figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt annyit megenged a Bank of England, hogy ételt és gyógyszert vegyenek.","shortLead":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt...","id":"20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f291d0-2d83-480c-838d-8d33e73654c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:27","title":"Élelmiszert és gyógyszert vásárolhatnak a venezuelai aranytartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","shortLead":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","id":"20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22c9a72-10b8-4d32-b5c5-8ddf166c5426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","timestamp":"2020. május. 26. 17:03","title":"Tipp: ha ezt beállítja a telefonján, rögtön lezár a képernyő, amikor elindul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját befalazta a menedékkérők előtt, és a koronavírus is elég indokot szolgáltat arra, hogy bizonyítsa bátorságát. \r

","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]