[{"available":true,"c_guid":"e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","id":"20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088a0dc3-60a0-48a5-92b6-e0178bbf47e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","timestamp":"2020. június. 02. 17:18","title":"Oroszország szerint Kínának is részt kellene vennie a G7-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aed2f-855c-4688-b2f8-21454a1a756b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. június. 03. 21:45","title":"Sárgaszakállas makiikrek születtek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa21883d-5698-4aca-83c6-480a9d7332a1","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ugyan már, Trianon. Elég ide kétmillió jobbágy, a többit elcsatolhatja Soros.","shortLead":"Ugyan már, Trianon. Elég ide kétmillió jobbágy, a többit elcsatolhatja Soros.","id":"20200604_Mindorokke_Trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa21883d-5698-4aca-83c6-480a9d7332a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ecdf9-ae32-4bfe-a36b-83a442728112","keywords":null,"link":"/360/20200604_Mindorokke_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 11:00","title":"Tóta W: Mindörökké Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint osztalékot így is ki tudtak venni a tulajdonosok.","shortLead":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint...","id":"20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fd3a5f-8807-498b-9653-2cf09ce035fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","timestamp":"2020. június. 03. 12:13","title":"Négymilliárdosnál is nagyobb profitot hozott a trafikok ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, sem a dohánycégek egészségügyi hozzájárulását nem lett volna szabad felfüggeszteni, amíg az Európai Bizottság vizsgálata tartott.","shortLead":"Sem az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, sem a dohánycégek egészségügyi hozzájárulását nem lett volna szabad...","id":"20200604_Europai_Birosag_ado_dohany_elelmiszerlanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebfee86-df8e-4459-b1a8-d5f9b55fbf11","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_Europai_Birosag_ado_dohany_elelmiszerlanc","timestamp":"2020. június. 04. 11:35","title":"Újabb adóügyekben állt a magyar kormány pártjára az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő a legesélyesebb, de az eredmény már nem látszik annyira biztosnak. A választók eldönthetik, hogy személyesen vagy levélben szavaznak, az erről hozott törvényt kedd este kihirdették.","shortLead":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő...","id":"20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4574d4-dd33-4ed9-bfc0-357723287433","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. június. 03. 15:59","title":"Elképesztő trükköket vetnek be Lengyelországban az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b750df4-2a79-4c32-b5c9-d6aa53a45fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadászrepülő formájú jármű megépítését még a Siemens is támogatta.","shortLead":"A vadászrepülő formájú jármű megépítését még a Siemens is támogatta.","id":"20200602_Elado_minden_idok_talan_legfurabb_kamionja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b750df4-2a79-4c32-b5c9-d6aa53a45fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd1c5b-8e3d-4955-9f0f-2410d6223781","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_Elado_minden_idok_talan_legfurabb_kamionja","timestamp":"2020. június. 02. 14:43","title":"Eladó minden idők talán legfurább kamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]