[{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező új verziójában a Google.","shortLead":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező...","id":"20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae4490-f0fd-4d2e-a51c-1580ca61fdeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","timestamp":"2020. június. 05. 09:03","title":"Készüljön rá: az Android 11-ben mindig összeomlanak majd bizonyos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","shortLead":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","id":"20200603_orokbefogadas_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810fff76-60d1-4252-b14e-5687c6781fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio","timestamp":"2020. június. 03. 20:45","title":"Öt művész üzeni: Minden szülőnek szüksége lenne az örökbefogadó tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","shortLead":"Pozitívak volt a Tankcsapda fellépésének tapasztalatai.\r

","id":"20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39156fe0-050a-473c-911c-6f0b9f3f9e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Hetvege_autos_koncert_rendelet","timestamp":"2020. június. 05. 07:04","title":"Péntektől ismét engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla történész beszélt a hvg.hu-nak. A Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének egyetemi tanára azt is vitatja, hogy lenne értelme ma újraépíteni a Kárpát-medence gazdasági térségét, ám szerinte az EU-val szakításnak végzetes hatása lenne a száz éve elcsatolt részekkel való kapcsolat szempontjából is. Interjú.","shortLead":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla...","id":"20200604_tomka_bela_interju_trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49e10-f2f9-4883-891f-464fd6e924a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_tomka_bela_interju_trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:11","title":"A magyar gazdaság bajait nem Trianon okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz kettős mércét a német CDU-CSU uniós, illetve hazai politikájában.","shortLead":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz...","id":"20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6030ac9a-70ac-49e8-8471-54d4f2088f09","keywords":null,"link":"/360/20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","timestamp":"2020. június. 04. 07:30","title":"Die Welt: Merkelék kedvenc autokratáját ki kell tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd0233-71e8-44da-9307-05ceecebf6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","timestamp":"2020. június. 03. 18:35","title":"Szinte az egész országra riasztást adott ki a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5a2ed-f173-4512-9195-050745cd33b7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rengést közel 9 kilométeres mélységben észlelték.","shortLead":"A rengést közel 9 kilométeres mélységben észlelték.","id":"20200603_Foldrenges_volt_Somogyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5a2ed-f173-4512-9195-050745cd33b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c792c52b-0c34-49a2-ba19-8317cd4f616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Foldrenges_volt_Somogyban","timestamp":"2020. június. 03. 19:49","title":"Földrengés volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány miatt új tulajdonost keres a Rathenau-múzeum, amelyben Németország egyik legsokoldalúbb és legellentmondásosabb személyiségének, Walter Rathenaunak az emlékét ápolták eddig.","shortLead":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány...","id":"202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b4a9c-b639-48b3-b0c6-ea43e30437df","keywords":null,"link":"/360/202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","timestamp":"2020. június. 03. 13:00","title":"Eladó lett a weimari köztársaság 1922-ben lelőtt külügyminiszterének villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]