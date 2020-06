Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja: az esetről az eljárást megelőzően nem volt tudomása.","shortLead":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja...","id":"20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77128093-ae7d-408f-86ba-c472a84b06f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 09. 16:52","title":"Az OVB szerint magánakciózó közvetítők miatt büntette milliókra a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","id":"20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e61861-14da-4c33-bfa6-240e1fbc4102","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","timestamp":"2020. június. 09. 11:59","title":"Lezuhant egy férfi a Jégpalota tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik, mint a legnagyobb krízissel küzdő uniós tagállam.","shortLead":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik...","id":"202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a7f31-d870-4baa-ba11-8345a1bb270f","keywords":null,"link":"/360/202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","timestamp":"2020. június. 09. 07:00","title":"Palkovics László mondhatja meg, ki vásárolhat céget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta a sajtóigazolványát.","shortLead":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta...","id":"20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce7f8-f798-4f9c-b303-3164aaecc35a","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Egy dokumentumfilmes rögzítette, ahogy a rendőrök gázspray-vel elvakították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 6. rész. Zilahy Lajos regényének részletét felolvassa: Nagy Zsolt. A kormány 1920. évi 8.352. M. E. számú rendeletének paragrafusait és a Pesti Napló 1920. október 30-i cikkét Bíró Kriszta idézi meg. ","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8cb9c5-cf85-48cf-9973-e27b09444fac","keywords":null,"link":"/360/20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","timestamp":"2020. június. 08. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Mihez kezdjen Magyarország a menekültekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]