[{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7bf743-4a8e-4d4c-bd90-da7f069867b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két és fél év alatt több mint négyszeresére nőtt a számuk. ","shortLead":"Két és fél év alatt több mint négyszeresére nőtt a számuk. ","id":"20200610_Mar_20_ezer_zold_rendszamos_auto_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7bf743-4a8e-4d4c-bd90-da7f069867b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ff17a7-d344-43bc-9939-1d5296454fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Mar_20_ezer_zold_rendszamos_auto_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 10. 11:52","title":"Már 20 ezer zöld rendszámos autó van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","shortLead":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","id":"20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeda31f-50ad-4a53-9168-7a7c40a0f8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","timestamp":"2020. június. 12. 07:59","title":"Itt az új Porsche Cayenne GTS: V6 után visszatért a V8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 553-ra emelkedett.","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 553-ra emelkedett.","id":"20200611_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adc99d-0e57-4df9-a6a0-eb7616058ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 11. 08:59","title":"Tizenkét újabb fertőzöttje, két halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig szükség van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig...","id":"20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38851cd-6e30-410a-b30a-a5079f88c9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","timestamp":"2020. június. 10. 12:06","title":"„Micsoda semmirekellő szívtelenség” – Karácsony megtámadja a kormányhivatal döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f18e05-d8bf-491f-984a-c9771563c719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. ","shortLead":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. ","id":"20200611_igy_mutathat_a_jovo_heten_erkezo_uj_bmw_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f18e05-d8bf-491f-984a-c9771563c719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e65a97-7614-4bee-8d91-32897b98f2e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_igy_mutathat_a_jovo_heten_erkezo_uj_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 12. 06:41","title":"Így mutathat a jövő héten érkező új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban a külföldiek pénze fog hiányozni, amit a magyar turisták akkor sem tudnának pótolni, ha minden fillérjüket itthon költenék el.","shortLead":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban...","id":"20200611_turizmus_2020_prognozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818db5-5dd7-4363-bcff-bce33e9abcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_turizmus_2020_prognozis","timestamp":"2020. június. 11. 06:30","title":"Zimmer frei – a magyarok a kanyarban sincsenek, hogy pótolják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért. ","shortLead":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok...","id":"20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0151d9c-c568-4d5f-8f8c-12ab8f6f1785","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","timestamp":"2020. június. 11. 17:18","title":"A kínaiak nem feltétlenül akarják tudni, mire is költenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]