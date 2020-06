Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak.

177 mobiltelefonnal forgatott videó közül választották ki azt a legjobb 11-et, amelyet szerdán be is mutattak a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál díjátadóján. Ezúttal olyan telefonos, maximum három perc hosszúságú kisfilmekkel lehetett pályázni, amelyek a karanténhelyzetet, a bezártsággal járó állapotokat mutatják be egyéni szemszögből.

A filmeket egy kilencfős zsűri válogatta ki. Ennek az elnöke a New York Egyetem Film/TV Tanszékén a Telefonos Filmezés kurzus vezetője, az Amerikai Magyar Televízió igazgatója Karl Bardosh volt, további zsűritagokként pedig részt vettek a munkában: Kalamár Tamás producer, Kardos Sándor Kossuth-dijas operatőr, Kollarik Tamás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem igazgatója, Muhi András Oscar-jelölt filmproducer, Szekfü András filmtörténész, Takó Sándor a Film Hungary vezérigazgatója, Pentelényi László a Francia Új Hullám Kiadó igazgatója és a Telekom marketingkommunikációs vezetőjeként társelnök volt Kovács András Péter.

Müller Cecília hangját filmben örökítették meg

A videók (itt lehet ezeket megtekinteni) érzékenyen mutatják be azt a beszűkült világot, amelyben a járványveszély idején élni kényszerültünk. A filmek készítői hűen dokumentálták a karantén velejáróit, és a karanténban az ember megváltozott természetét is. Egyes filmek a minket körülvevő, unásig látott hétköznapi tárgyakra, a közvetlen környezetünkben megszólaló, ismerőssé vált hangokra helyezték a hangsúlyt (beleértve Kemenesi Gábor virulógus vagy Müller Cecília tiszti főorvos orgánumát is), más videók a természet felfedezéséről, az ilyenkor felerősödő, szemlélődő magatartásról szóltak. Volt rövidfilm, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a családon belüli erőszak áldozatai ilyenkor még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, az egyik mobillal forgatott film pedig a kisgyerekkel átélt bezártságot dolgozta fel sajátos humorral.

A nyertes videó Mazzag Izabella Veletek című rövidfilmje lett, alkotásáért a Telekom egy tárgyi ajándék mellett maximum egymillió forint értékű reklámszerződést is ajánl. A versenynek három különdíjasa is lett: Csákvári Dániel, Mezei Márk és Cibulya Nikol kaphatta meg a 350, 180 és 60 ezer forintos pénzjutalmakat. Ám talán ezeknél az összegeknél is fontosabb, hogy a tíz shortlistes produkciót bemutatják majd a New York-i Tisch School of the Arts Egyetem telefonfilmes seregszemléjén, valamint benevezik az alkotásokat a cannes-i Marché du Filmhez kapcsolódó Global Short Film Awards mobilfilmes kategóriájában.

És akkor most nézzük a hvg.hu kedvenceit!

Czibulya Nikol: Dance Marathon Men

A karantén egyik fontos tanulsága, hogy gyakorlatilag mindent is lehet online csinálni. Így egy 24 órás táncmaraton lebonyolítása sem lehet akadály. Czibulya Nikol filmje vicces, talán a leghumorosabb a döntős alkotások között, ezért mindenképpen szerepelnie kell a mi válogatásunkban is.

Százados Ábel: Doboz

Talán ismerősen hangzik Százados Ábel neve az olvasóink számára. A fiatal alkotó az első Magyar Telefonfilmes Fesztiválon is szerepelt már fekete-fehér Soha című filmjével, amely az öngyilkosságról szól. Az akkor 13 éves pécsi fiút aztán díjazták Cannes-ban is, a World Peace and Tolerance Institute Awards díjkiosztó ünnepségen megkapta a Legígéretesebb Fiatal Filmes díjat. A mostani filmje tulajdonképpen a Soha előzménytörténete.

Mezei Márk: Violin

Mezei Márk filmje nem shortlistes, viszont különdíjas lett. A karantén hangjait rögzítette, a szociális érintkezések szinte teljes hiányát pedig egy nagyon frappáns csattanóval fejezte ki a film végén.

Székely Csaba: Day 42

Ez a film a karantén egy napját mutatja be két fiatal szemszögéből. A folyamatos online jelenlét, a Netflix, a borozással egybekötött Zoom-beszélgetések, maszkban bevásárlás, reggeli futás, a háttérben duruzsoló tévé Müller Cecília hangjával és a távtanulás gyötrelmei - sokunk számára ismerős szituációk, nem igaz? Székely Csaba kisfilmjében ugyanakkor arra a legdermesztőbb rájönni, hogy a közös bezártság is telhet magányosan.

Százados Miklós: Curiosity

Ez a film egyszerűen csak szép. A videóban egyszerre van jelen a beszűkültség és egy teljesen másik világ kitárulkozása is, és ez a kettősség az elmúlt időszakot nagyon jól szimbolizálja. Karanténban, jobb híján, az alkotó kénytelen volt a közvetlen közelében szemlélődni, így viszont észrevett olyan dolgokat, amiknek eddig talán jelentőséget sem tulajdonított. Százados Miklós makro felvételekkel egy éti csiga néhány pillanatát mutatja be.