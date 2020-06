Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","shortLead":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","id":"20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf44114-4dc2-4fe6-8cab-a8677ab35c3f","keywords":null,"link":"/elet/20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","timestamp":"2020. június. 17. 13:37","title":"Világhírű lett a miskolci buszsofőr, aki megfutamította egy idős nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket, amelyekre a térség legtöbb országának szüksége van.","shortLead":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket...","id":"20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e44e-78fb-4aad-b509-69780e0bd2bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","timestamp":"2020. június. 17. 16:04","title":"Csehországban vásárolt repülőgépgyárat Orbán Viktor volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","shortLead":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","id":"20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372f87bd-f7e4-46e8-a4af-bfa80d8cfa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","timestamp":"2020. június. 18. 09:22","title":"Fotókon a Soroksári úti súlyos baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben csökkent a támogatott pályázatok száma: míg idén 9 új kutatócsoport alakult meg, addig két éve még 21.","shortLead":"Az elmúlt két évben csökkent a támogatott pályázatok száma: míg idén 9 új kutatócsoport alakult meg, addig két éve még...","id":"20200616_Majd_felere_csokkent_az_indulo_Lenduletkutatocsoportok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a5f36-8fc3-45ed-bbff-5cc1f72f13a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_Majd_felere_csokkent_az_indulo_Lenduletkutatocsoportok_szama","timestamp":"2020. június. 16. 15:38","title":"Alig felére csökkent az induló Lendület-kutatócsoportok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalak közül a Twitter hónapok óta tiltja a politikai hirdetéseket, a Facebook erre reagálva úgy döntött, kikapcsolhatóvá teszi azokat a legfontosabb platformjain. A változás először az USA-ban lép életbe.","shortLead":"A közösségi oldalak közül a Twitter hónapok óta tiltja a politikai hirdetéseket, a Facebook erre reagálva úgy döntött...","id":"20200617_facebook_instagram_politikai_hirdetes_reklam_kikapcsolas_usa_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267adb33-11e9-428e-9de0-e1a8161d329a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_instagram_politikai_hirdetes_reklam_kikapcsolas_usa_elnokvalasztas","timestamp":"2020. június. 17. 09:33","title":"A Facebookon és az Instagramon is kikapcsolhatóvá teszik a politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint azonban szó sem volt interjúról. ","shortLead":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint...","id":"20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028549-b38f-48e0-a429-51e6afc99a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","timestamp":"2020. június. 16. 18:35","title":"Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú baktériumok okoznak – állapította meg egy német kutatócsoport.","shortLead":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú...","id":"20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3392d3e-f1f2-423a-be4a-8c399ed5b551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","timestamp":"2020. június. 18. 10:33","title":"Még ez is: veszélyes baktériumok szabadulhatnak el a felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]