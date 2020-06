Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","shortLead":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","id":"20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4da623-cfdc-4165-b483-85d357169c95","keywords":null,"link":"/elet/20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Több százezer brit gyereknek harcolt ki ingyen ebédet a Manchester United sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e41a51-21a7-49e4-8b03-3b07e909673f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád természetesen az, hogy nagyon alacsony hatékonysággal szűrték a vírusrészecskéket a szájmaszkok és így nem feleltek meg az előírásoknak. ","shortLead":"A vád természetesen az, hogy nagyon alacsony hatékonysággal szűrték a vírusrészecskéket a szájmaszkok és így nem...","id":"20200618_Beperli_az_USA_az_egyik_kinai_maszkgyartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1e41a51-21a7-49e4-8b03-3b07e909673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fcd940-b20e-4e4c-97a9-81f2b374d5d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Beperli_az_USA_az_egyik_kinai_maszkgyartot","timestamp":"2020. június. 18. 16:46","title":"Bepereltek egy kínai maszkgyártót, annyira silány minőséget árult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések pedig egyre népszerűbbek. De mi a különbség szakember és szakember között? Hogyan válhat valaki fejlesztővé és hogyan érhet a szakma csúcsára? Melyek azok a speciális szaktudások, amik értékessé tehetnek valakit, mint szakembert? Papp Károllyal, a Docler Holding alapító társtulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések...","id":"20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b74095-5000-47db-8e65-a34c0ad96d22","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"„A fejlesztők a semmiből alkotnak valami rendkívülit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t próbálta beállítani álhírgyárnak, de kiderült, ezt egy manipulált videóval tett meg.","shortLead":"Donald Trump egyik legújabb Twitter-bejegyzése egy speciális címkét kapott a platformtól. Az amerikai elnök a CNN-t...","id":"20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed75454-65fd-46a5-9a0e-b3d351496d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_manipulalt_mediatartalom_donald_trump_twitter_kamu_video","timestamp":"2020. június. 19. 09:33","title":"\"Manipulált médiatartalom\" – újabb hazugságon kapta a Twitter Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 48. évében súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, valamint világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, vb-győztes szövetségi kapitány. A sportolóról megemlékeztek tisztelői, pályatársai.","shortLead":"Életének 48. évében súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, valamint világ- és Európa-bajnok...","id":"20200618_benedek_tibor_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82a7024-43f5-4cff-824b-ba5cb0006fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_bucsu","timestamp":"2020. június. 18. 10:46","title":"Nyugodj békében, legenda – búcsúznak Benedek Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]