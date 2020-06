Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","shortLead":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","id":"20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d7714-bd0c-4c01-ba44-a752cf50a1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","timestamp":"2020. június. 22. 16:09","title":"Nem várt következménye is lehet, ha valaki megfeledkezik az online számláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","id":"20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f64ed-8bf1-4dcf-a967-a2bfefda1a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","timestamp":"2020. június. 24. 07:59","title":"Leleplezték a felfrissült VW Arteont, ami már sportkombiként és 320 lóerővel is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A létszámcsökkentést az 5G-kutatással foglalkozó részlegnél hajtják végre az Alcatel-Lucenten belül.","shortLead":"A létszámcsökkentést az 5G-kutatással foglalkozó részlegnél hajtják végre az Alcatel-Lucenten belül.","id":"20200622_nokia_alcatel_lucent_kirugas_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1b74b-bbb1-4786-819c-0c505da140ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nokia_alcatel_lucent_kirugas_elbocsatas","timestamp":"2020. június. 22. 18:43","title":"A Nokia 1233 embert rúg ki Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és a leginkább érintett magyar, bolgár és román kormány egyelőre hasztalan próbálkozik a folyamat feltartóztatásával – írja elemzésében Boris Kalnoky, a német lap kelet-európa-szakértője.","shortLead":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és...","id":"20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89a7e8-699c-42f7-ab44-f98f5b9d4200","keywords":null,"link":"/360/20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","timestamp":"2020. június. 23. 07:30","title":"Die Welt: Demográfiai atombomba ketyeg Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolt fideszes képviselő kft.-jének felszámolásakor.","shortLead":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni...","id":"20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca99a9c-fb1c-4388-b0d7-ca0a8e2a6510","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","timestamp":"2020. június. 23. 07:13","title":"Az állam a késlekedése miatt egymilliárd forint közpénzt bukott el Simonkáék cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Teljes kormánypárti tarolás a Balkánon. Vélemény.","shortLead":"Teljes kormánypárti tarolás a Balkánon. Vélemény.","id":"20200624_A_szerbiai_valasztasok_tanulsagai_a_magyar_ellenzek_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeced50-675b-4187-93f0-a7ad437e453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_A_szerbiai_valasztasok_tanulsagai_a_magyar_ellenzek_szamara","timestamp":"2020. június. 24. 11:28","title":"A szerbiai választások tanulságai a magyar ellenzék számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]