[{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","shortLead":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","id":"20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70c37-6dd6-42ff-945e-e00a5df22cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","timestamp":"2020. július. 04. 12:36","title":"Több határátkelőnél is akadozik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","shortLead":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","id":"20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554a89a-d352-4f6a-bf81-87c1115528a3","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","timestamp":"2020. július. 05. 16:32","title":"Marad edzőként Katarban a világ- és Európa-bajnok volt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","shortLead":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","id":"20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ba5700-4ac6-445c-84ef-7150d0f45c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","timestamp":"2020. július. 05. 14:41","title":"Itt vannak a fotók a lezuhant vitorlázóról.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","shortLead":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","id":"20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab285b-98bf-473f-91e0-0a2c69e861a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","timestamp":"2020. július. 05. 13:50","title":"Az amerikai járványhelyzettől függ, mi lesz a német gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]