Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új iPhone dobozába.","shortLead":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új...","id":"20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650e616-47a7-44c9-a2f3-f0b48548057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","timestamp":"2020. július. 06. 08:03","title":"Az Apple elkezdte körbekérdezni az iPhone-osokat, mihez kezdenek a régi mobiltöltőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","id":"20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f20a74-0ef4-4a1b-be64-ac5c3fa650fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","timestamp":"2020. július. 05. 15:14","title":"Jön még kánikulára lehűlés, de azután újra itt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c85815-a266-4590-bbf0-cbccae5e3cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","timestamp":"2020. július. 05. 12:03","title":"Ez történt: figyelmeztetést tett közzé az Anonymous","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","shortLead":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","id":"20200704_Javult_az_utak_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdef1b4-f89d-44fe-bc37-09fe2c18fe40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Javult_az_utak_minosege","timestamp":"2020. július. 04. 13:17","title":"Javult az utak minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai központú globalizáció, és megvalósul-e a kétpólusú világrend, de abban szinte valamennyi elemző egyetért, hogy a gazdasági válság kezelésében Kína már megint lepipálta a késlekedő Nyugatot.\r

","shortLead":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai...","id":"20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e15d8-5bdb-44ff-8ca4-eb35b01ced6a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","timestamp":"2020. július. 04. 12:00","title":"Populizmus vagy kommunizmus? Senki sem tudja, hogy mi jön a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","shortLead":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","id":"20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd3748-81f8-4bde-9c3f-a91196e73ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","timestamp":"2020. július. 05. 12:51","title":"Ahogy bejött a kánikula, lezárták a gárdonyi szabadstrandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8...","id":"20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b3e-3dcc-45f1-a235-3dc35ef989c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","timestamp":"2020. július. 05. 09:00","title":"Megjósolhatatlan, ki nyeri a mai horvátországi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]