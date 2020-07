Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb","c_author":"DW","category":"elet","description":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","shortLead":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","id":"20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97af4b31-8682-4306-839c-8ba6b85da4b6","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","timestamp":"2020. július. 09. 15:40","title":"Elitegységet kellett felszámolni antiszemitizmus miatt a német hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére tervezett üdülőkomplexum megépítését, egyelőre még a közbeszerzési eljárás nyerteseit sem hirdették ki. Időközben már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja, hogy megfelel-e a környezetvédelmi szempontoknak is az állami gigaprojekt.","shortLead":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére...","id":"202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c9af-fdce-4d34-b8d1-fd6cfb0771ce","keywords":null,"link":"/360/202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","timestamp":"2020. július. 10. 07:00","title":"Mocsárban a Fertő tavi gigaberuházás: két éve áll a szálloda- és kikötőépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","shortLead":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","id":"20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b84a3e-79ee-4a76-9047-8211559d4165","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","timestamp":"2020. július. 10. 07:59","title":"Még sportosabb lett a 740 lóerős kombi Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már négy ember közül három – derül ki a McKinsey & Company friss kutatásából. ","shortLead":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már...","id":"20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff5c2f5-7015-4c6a-b280-e65f9e949120","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","timestamp":"2020. július. 08. 12:07","title":"Egy szokásunkon biztosan változtatott a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla az egyik vádlott haláláról. Így július 30-án lesz jogerős ítélet.","shortLead":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla...","id":"20200708_SZEVIEPper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dc3cd0-0e09-4ce2-9710-32a98ddca8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_SZEVIEPper","timestamp":"2020. július. 08. 11:40","title":"SZEVIÉP-per: elnapolták az ítélethirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","shortLead":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","id":"20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755d190-316f-403e-ba9e-1c7ff9d1e433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","timestamp":"2020. július. 08. 19:06","title":"Érdemes megadni az alvázszámot is egy használtautó-hirdetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","shortLead":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","id":"20200709_korforgalom_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052ce-6716-45bc-8695-24aaeba32bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_korforgalom_repuloter","timestamp":"2020. július. 09. 16:37","title":"Átadták a kétsávos turbókörforgalmat a ferihegyi reptérnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]