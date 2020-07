Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","shortLead":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","id":"20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf6dc7-02e4-4fc5-906c-14fc83194c33","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","timestamp":"2020. július. 10. 05:26","title":"Kim Dzsong Un üdvözli Trumpot, de nem akar találkozni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","shortLead":"Az intézkedés a jegybank szerint csökkentette a vírus terjedésének kockázatát, de más okból is jól jött.\r

","id":"20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30c3bf-7d65-41c4-8751-9047c7f6d1a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_mnb_15_ezer_forint_kartyas_fizetes_pin_kod_nelkul","timestamp":"2020. július. 09. 13:29","title":"Az MNB megtartaná a 15 ezres értékhatárig a PIN-kód nélküli vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","id":"20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22a539-d62e-474a-962d-0aeba45ff3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 09. 09:53","title":"Újabb áldozatai vannak a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","shortLead":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","id":"20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14e05a-c541-4610-8ceb-a0d632e7f18e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","timestamp":"2020. július. 10. 05:17","title":"Megugrott a diákmunkát keresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére tervezett üdülőkomplexum megépítését, egyelőre még a közbeszerzési eljárás nyerteseit sem hirdették ki. Időközben már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja, hogy megfelel-e a környezetvédelmi szempontoknak is az állami gigaprojekt.","shortLead":"Bár a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a fertőrákosi strand helyére...","id":"202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae14d5c-692c-4511-8635-3d1a095b619e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c9af-fdce-4d34-b8d1-fd6cfb0771ce","keywords":null,"link":"/360/202028__ferto_tavi_beruhazas__unios_vizsgalat__szallodaepites__mocsarban","timestamp":"2020. július. 10. 07:00","title":"Mocsárban a Fertő tavi gigaberuházás: két éve áll a szálloda- és kikötőépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]