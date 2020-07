A brit Kokoroko, a holland upsammy, valamint hetven magyar előadó fellépését jelentette be a Kolorádó Fesztivál, amelyet augusztus 26-tól 29-ig rendeznek Nagykovácsi mellett, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkészparkban.

Néhány korábban bejelentett előadó a koronavírus-járványhoz kapcsolódó okok (utazási korlátozások, teljes turnék lemondása, kötelező karantén hazatéréskor, fellépők egyéni döntései) miatt lemondta a kolorádós fellépését, de így is tizenkét külföldi előadó, valamint a hazai színtér számos kiemelkedő alakja alkotja a programot - közölték a szervezők az MTI-vel.

A Kokoroko új headlinerként csatlakozik a Kolorádó mezőnyéhez. A londoni dzsesszkonzisokból alakult formáció Abusey Junction című számával futott be 2018-ban. A csapat Nyugat-Afrika zenei örökségét hozza el Magyarországra az afrobeattől a highlife-ig. Az új külföldi fellépők táborát erősíti a holland upsammy. Az amszterdami művésznő (eredeti neve Thessa Torsing) egy hónapja megjelent bemutatkozó stúdiólemezével, a Zoommal komoly sikert arat a holland újhullámos színtéren.

Ami a hazai előadókat illeti,

visszatér a Cserkészparkba legújabb lemezével a Galaxisok, fellép a Gustave Tiger, a Mordái; az On The Low ernyője alatt az Ibbigang, AKC, Lenszkij és Figura is. Koncertet ad a Black Bartók, Zagar pedig egy új élő szettel lép színpadra.