[{"available":true,"c_guid":"a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet ifjúsági csoportja, a Grüner Anker egy kedves gesztussal: egyházi engedéllyel fellobogózták a Szent József-templomot egy szivárványzászlóval – írta a humenonline.hu



","shortLead":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet...","id":"20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6f4541-ee89-4cf0-b272-af1fc3260dba","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","timestamp":"2020. július. 12. 21:19","title":"Szivárványos zászlót tűztek egy linzi katolikus templomra - egyházi engedéllyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","shortLead":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","id":"20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f65d5c-a0ca-4e4f-82ab-5dbea3266030","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","timestamp":"2020. július. 11. 16:58","title":"Hadházy Ákosnál csöngetett a HírTv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég véget ért első osztályú labdarúgó bajnokságban bronzérmes lett a Puskás Akadémia. A klubelnök Mészáros Lőrinc azért büszke a sikerre, mert több saját nevelésű játékossal érték el a harmadik helyet. Az üzleti életben is elkerülte a kudarc a felcsúti milliárdost: termőre fordult a 2Rule.","shortLead":"A nemrég véget ért első osztályú labdarúgó bajnokságban bronzérmes lett a Puskás Akadémia. A klubelnök Mészáros Lőrinc...","id":"20200712_Meszaros_Lorinc_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb3ad9-3b42-4a10-9bac-e13b32a5d168","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Meszaros_Lorinc_Puskas_Akademia","timestamp":"2020. július. 12. 13:38","title":"Mészáros Lőrinc elárulta, mennyiből gazdálkodik a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac1926-90e1-4a1b-85cf-2237bf088280","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","timestamp":"2020. július. 11. 18:48","title":"Orbán megtekintette a Vasas-Csákvár edzőmérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","shortLead":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","id":"20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0a0dad-66ec-4acc-948e-f4dba5f52560","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","timestamp":"2020. július. 11. 10:50","title":"Szakmai ellenőrzés nélkül építhetik át a gellérthegyi Citadella környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","shortLead":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","id":"20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeaae9a-f0da-4ead-83f8-2485896c0c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","timestamp":"2020. július. 11. 08:33","title":"Baleset volt a Hungária körúton, egy motoros meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc csapata kiléphet az európai fociporondra. A Felcsút felemelkedésével párhuzamosan azonban tradicionális városi labdarúgóklubok süllyedtek el.","shortLead":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és...","id":"202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdd6350-3522-485b-96f1-7ebf96e6f1a5","keywords":null,"link":"/360/202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","timestamp":"2020. július. 11. 08:15","title":"Orbán több tízmilliárd forint közpénzből tette fel a Felcsútot a magyar focitérképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]