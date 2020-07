Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","shortLead":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","id":"20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2f208-54b7-40d3-93c9-a5b51584f230","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","timestamp":"2020. július. 12. 21:39","title":"Duda már győztesnek hirdette ki magát, de még fordulhat a kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai üzlet vette ki a kínálatából a makákók kizsákmányolásával begyűjtött kókuszokat. Arról megoszlanak a vélemények, hogy mekkora az országban a majommunka mértéke.","shortLead":"Lehet, hogy olyan kókusztejet iszik, ami majommunka árán került a polcokra? Állatvédők nyomására több ezer európai...","id":"20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac88847-ca52-4265-8ce7-fab39cf0b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc6b5c6-f42c-4ff3-a382-5382218b8e98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Majommunkamentesseget_igazolo_cimkevel_arusitjak_a_jovoben_a_thaifoldi_kokuszdiot","timestamp":"2020. július. 13. 11:55","title":"Majommunka-mentességet igazoló címkével árusítják a jövőben a thaiföldi kókuszdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google állítólag már teszteli a Chrome böngésző augusztusban érkező verzióját, és különösen nagy figyelmet fordítanak arra, miként muzsikál a szoftver az Apple laptopjain.","shortLead":"A Google állítólag már teszteli a Chrome böngésző augusztusban érkező verzióját, és különösen nagy figyelmet fordítanak...","id":"20200713_google_chrome_akkumulator_energiafelhasznalas_macbook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60da7888-a469-478b-83a3-3ca21e12ab23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_google_chrome_akkumulator_energiafelhasznalas_macbook","timestamp":"2020. július. 13. 08:33","title":"Drámai javulást hozhat a Chrome-frissítés, a MacBookot használók is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága a kutatóintézetek leválasztásával, ahogy a tulajdonhoz való alkotmányos jog sem. A hvg360-nak adott interjúban arról beszélt, ő a praktikus szempontokat helyezné előtérbe, visszaszerezné az elcsatolt intézeteket. Igaz, a jelenlegi irányítási struktúrával. Az átalakítás ellen Orbán Viktor miniszterelnöknél tiltakozott másfél éve, a Palkovics Lászlót élesen bíráló magánlevele pont a miniszter asztalán landolt. Azt mondta, azóta sem válaszolt rá senki. Interjú.","shortLead":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága...","id":"20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d1ab0-9134-49bd-8733-fb894c76ede7","keywords":null,"link":"/360/20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","timestamp":"2020. július. 13. 06:30","title":"Freund Tamás: Próbálom elérni, hogy Orbán fogadjon, ez még nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég. Megoldást csak a vagyonosok adóztatása jelenthet.","shortLead":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég...","id":"20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd24679-7741-45ae-954a-3b5ad5efb0c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","timestamp":"2020. július. 13. 12:12","title":"Azonnal adóztassanak meg – kérik nyílt levélben a világ gazdagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","shortLead":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","id":"20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d29f9c-8a70-43a2-9cde-87f4949f1a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","timestamp":"2020. július. 13. 13:02","title":"Pásztor Anna: Igazságtalan, hogy koncertet nem lehet rendezni ott, ahol futballmérkőzést igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész létrehozásán fáradozik. ","shortLead":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész...","id":"20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0989e72-b319-4285-a7a3-5a075bbfcfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. július. 13. 09:03","title":"Rejtélyes bejelentésre készül augusztusban Elon Musk, az agyunkhoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek kell borítania, hogy hűtsék a város mikroklímáját.","shortLead":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek...","id":"20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb63969-ac3f-4aea-9fb7-58f703556a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","timestamp":"2020. július. 13. 10:52","title":"Bécsben kötelező lesz növényekkel beültetni az épületek homlokzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]