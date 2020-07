Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek kell borítania, hogy hűtsék a város mikroklímáját.","shortLead":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek...","id":"20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb63969-ac3f-4aea-9fb7-58f703556a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","timestamp":"2020. július. 13. 10:52","title":"Bécsben kötelező lesz növényekkel beültetni az épületek homlokzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert facebookos csalás áldozata lett.","shortLead":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert...","id":"20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d943b7a-c717-4b1a-8a7a-eaffb07de209","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","timestamp":"2020. július. 14. 12:08","title":"Egy évig tartottak fogva egy nőt, miután egy facebookos csalás áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","shortLead":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","id":"20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5710098-b635-4dc6-83e1-c2f6c6bdcc12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","timestamp":"2020. július. 14. 04:47","title":"Rendes terepjárót csináltak egy Nissan GT-R-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra hivatkozva arra kérik a munkavállalókat: szedjék le a telefonjukról a kínai ByteDance alkalmazását.","shortLead":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra...","id":"20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d07392-daa4-4424-8e13-cd3da97d73be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 13. 12:13","title":"Törölteti a dolgozók telefonjáról a TikTokot a világ egyik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli kormányfőt stratégiai szempontok is vezérelhetik.","shortLead":"Nem világos, hogy Izrael tényleg bekebelezi Ciszjordánia egyharmadát, vagy csak blöff az ígérgetés. Netanjahu izraeli...","id":"202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468776a-88a2-4ee4-a5a5-d9648e907511","keywords":null,"link":"/360/202028__ciszjordania_annektalasa__amman_felelmei__izraeli_ervek__veszablak","timestamp":"2020. július. 14. 17:00","title":"Izrael vár Ciszjordánia annektálásával, még nem kapott zöld jelzést Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is elindulhat a legrangosabb európai kupasorozatban a Manchester City.","shortLead":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is...","id":"20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009cc02e-fb28-4105-a0a5-36b39f38e0cb","keywords":null,"link":"/sport/20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. július. 13. 10:55","title":"Mégis indulhat a Manchester City a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","shortLead":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","id":"20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c94b04-2998-465e-8c77-b9ea9f19836d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","timestamp":"2020. július. 14. 13:58","title":"Nyomoznak a tüntető ellen, aki egy rendőr felé rúgott egy labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]